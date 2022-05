Netflix despidió a 150 empleados tras informar caída de suscriptores

Netflix dijo el martes que despidió a unas 150 personas, la mayoría en Estados Unidos, ya que la compañía de servicios de transmisión enfrenta una desaceleración del crecimiento.



“Estos cambios son impulsados principalmente por las necesidades comerciales más que por el desempeño individual, lo que los hace especialmente difíciles, ya que ninguno de nosotros quiere despedirse de tan excelentes colegas”, dijo la compañía en un comunicado. “Estamos trabajando arduamente para apoyarlos durante esta transición tan difícil”.



Los recortes de empleos se producen cuando Netflix informó su primera pérdida de suscriptores en más de una década y pronosticó pérdidas más profundas en el próximo trimestre. Dijo que la guerra en Ucrania y la feroz competencia contribuyeron a la pérdida de clientes.



Como resultado de su crecimiento decreciente, Netflix dijo que introduciría un nivel más barato con publicidad y que analizaría más de cerca sus gastos.



“Estamos tratando de ser inteligentes al respecto y prudentes en términos de reducir parte de ese crecimiento del gasto para reflejar las realidades del crecimiento de los ingresos del negocio”, dijo el director financiero de Netflix, Spencer Neumann, a los inversionistas durante la presentación de ganancias más reciente de la compañía. llamar.



En abril, la compañía dijo que perdió 200.000 suscriptores en su primer trimestre, muy por debajo de su pronóstico de agregar 2,5 millones de suscriptores. La suspensión del servicio en Rusia después de la invasión de Ucrania pasó factura, lo que resultó en la pérdida de 700.000 miembros.



Desde que advirtió en enero sobre un débil crecimiento de suscriptores, la compañía ha perdido casi la mitad de su valor.



El retraso en el crecimiento de suscriptores está impulsando a Netflix a considerar ofrecer una versión más económica del servicio con publicidad, citando el éxito de ofertas similares de sus rivales HBO Max y Disney+.



“Aquellos que han seguido a Netflix saben que he estado en contra de la complejidad de la publicidad y soy un gran admirador de la simplicidad de la suscripción”, dijo el CEO de Netflix, Reed Hastings. “Pero, por mucho que sea un fanático de eso, soy un fanático más grande de la elección del consumidor”.



Netflix ofreció una predicción sombría para el trimestre de primavera, pronosticando que perdería 2 millones de suscriptores, a pesar del regreso de series tan esperadas como Stranger Things y Ozark y el debut de la película The Grey Man, protagonizada por Chris Evans y Ryan Gosling.



Hastings les dijo a los inversionistas que la pandemia había “creado mucho ruido”, lo que dificultaba que la compañía interpretara el aumento y el reflujo de su negocio de suscripción en los últimos dos años. Ahora, parece que el culpable es una combinación de competencia y la cantidad de cuentas que comparten contraseñas, lo que dificulta el crecimiento.



“Cuando estábamos creciendo rápidamente, trabajar en eso no era una alta prioridad”, dijo Hastings sobre el intercambio de cuentas en comentarios durante el video para inversores de Netflix. “Y ahora estamos trabajando muy duro en ello”.