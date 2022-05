Destituyeron al juez que dejó libre a un violador porque usó preservativo

Foto 1/2 Foto 2/2

Finalmente, este martes se votó por unanimidad la destitución del juez de la provincia de Santa Fe, Rodolgo Mingarini, que cobró notoriedad por un fallo en el que dejó en libertad a un violador con el argumento de que había utilizado un preservativo. La decisión del tribunal de enjuiciamiento fue por 10 a 0, como esperaban desde el colectivo de mujeres que marchó a la puerta para expresar su repudio al juez. "Mingarini se hizo tristemente célebre como el juez del forro, pero ese no es el más aberrante de sus fallos", aseguraron.



El primero en salir del recinto fue Maximiliano Pullaro, en representación de la Cámara de Diputados de la provincia, quien confirmó que se votó "por unanimidad" la destitución de Mingarini. La votación fue de los 10 miembros a favor de la destitución, sin oposiciones.



En la puerta del tribunal, el colectivo Ni Una Menos de Santa Fe hizo una vigilia y expresó sus reclamos. "Realmente creemos que no hay otro camino que la destitución y exigimos que sea por unanimidad, por 10 a 0. Y si algún miembro del Jury considera que debe seguir en su cargo, que dé las debidas explicaciones", comentó a El Tres una de las representantes.



Luego aseguró que "el caso por el que se hizo tristemente célebre Mingarini no es el más aberrante, aunque no es menor". "Mingarini ha fallado de manera aberrante, ha descreído de informes que probaban delitos sexuales hasta de niños", agregó.



Desde Ni Una Menos Santa Fe denunciaron que Mingarini "ninguneaba informes del MPA" sobre abusos sexuales, incluso a menores de edad. "Mingarini atribuía claras señales de abuso a niños y niñas, que provenían de informes médicos, a secreciones de los pañales. Y fisuras anales a problemas dificultades para ir de cuerpo", remarcaron.



Por último, advirtieron: "Mingarini no producía fallos de forma aislada, seguía un patrón de misoginia y de protección a los autores de abusos sexuales y por eso no caben dudas de que merece ser destituido".