Ciclón subtropical en el Atlántico provoca incremento de nubosidad en Entre Ríos

Sociedad Otra jornada fría y con bajas sensaciones térmicas por efecto del viento

Una irrupción de aire frío no extrema, pero sí bastante se siente con fuerza en gran parte del centro y norte de Argentina. Esta situación, tiene que ver con la profundización de una zona de bajas presiones que se está desarrollando sobre aguas del Océano Atlántico, con ciertas características de ciclón subtropical.El mismo “tuvo un comportamiento un poco raro, porque se inició en el sur de Brasil, se internó en el Atlántico y está volviendo hacia la costa. Podría provocar intensas lluvias en la zona este de Uruguay y el sur de Brasil”, explicó ael meteorólogo Alejandro Gómez.Sobre los efectos que el mismo trae para Entre Ríos, expresó: “En nuestra zona provoca un incremento de la nubosidad, alguna precipitación, pero la probabilidad es baja. Esto se mantendría hasta la tarde-noche de hoy. Mañana se iría hacia el Atlántico, por lo cual mejorarían las condiciones de tiempo” en la provincia.Gómez confirmó en el programaque durante la presente jornada habrá importante nubosidad en gran parte de Entre Ríos y que en el centro de la provincia y, sobre todo, la costa del Uruguay “podríamos tener alguna llovizna o precipitaciones de poca importancia”.Anticipó enque el frío se extenderá más de lo previsto inicialmente. Señaló que al menos hasta el viernes habrá bajos registros térmicos durante las mañanas “sobre todo la de este miércoles, debido a la sensación térmica de unos dos grados por efecto del viento. No obstante, la nubosidad disminuirá, con cielo parcialmente nublado y buenas condiciones de tiempo”.Y el fin de semana habrá “una tendencia de temperaturas en alza”, pronosticó el especialista, quien indicó que “hasta el 27 o 28 de mayo no se observa un nuevo ingreso de aire frío”.