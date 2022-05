Día Mundial de Internet: Consejos para utilizar la red de forma segura

Este martes 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, una jornada promovida por la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Society y avalado por las Organización de las Naciones Unidas (ONU).



El Día Mundial de Internet se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005, con un notable éxito de participación. El objetivo de esta efeméride es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red.



Poco tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, trasladando el Día Mundial de Internet a dicha fecha.



Si bien Internet es uno de los inventos que trajo grandes cambios a la humanidad, es también uno de los grandes avances tecnológicos que nos ha cambiado la vida de un modo impresionante. En mayor o menor medida, todos nos hemos tenido que adaptar a los nuevos tiempos, con una nueva forma de vivir y de comunicarnos.



Sin embargo, su utilización también presenta pros y contras. No cabe duda alguna de que sus beneficios superan los riesgos. Con la información y recursos al alcance de la mano y la posibilidad de estar conectados para trabajar, estudiar, divertirnos y comunicarnos, debemos hacer un uso racional de Internet, independientemente del dispositivo utilizado.



Específicamente, debemos protegernos de los cibercriminales que están al acecho, dispuestos a hacer negocio con nuestros datos en la Dark Web.



Ante este escenario, es fundamental que todo usuario tenga en cuenta una serie de pautas para poder disfrutar de las ventajas que ofrece Internet y así evitar caer en serios problemas.



Debemos entender la importancia de este día como una oportunidad para concientizar acerca del uso responsable de la tecnología e Internet, especialmente para los niños y los adolescentes, quienes conforman el grupo más vulnerable y poder fomentar buenos hábitos de ciberseguridad.



El Phishing es el tipo de fraude por Internet más conocido, es muy redituable para los hackers, porque funciona muy bien con los nuevos e inexpertos usuarios, fáciles de atraer y engañar.



A continuación, especialistas de WatchGuard Technologies presentaron seis consejos para utilizar Internet de forma segura:



Proteger tu dispositivo: tu PC, móvil o tablet deben tener los sistemas actualizados y un antivirus con módulos de protección de acceso a la web. Para preservar la información de valor, es fundamental realizar periódicamente backups o copias de seguridad periódicas.



Cuidar tu privacidad: la privacidad en la red es un aspecto muy importante a tener en cuenta, especialmente antes de solicitar el alta en algún servicio debes leer atentamente las políticas de uso y privacidad.



Utilizar contraseñas robustas: se debe evitar tener una clave con datos obvios, como fecha de nacimiento, número de teléfono, edades de los hijos, etc. Elegir contraseñas o frases de contraseña seguras con al menos 16 caracteres, también puedes usar una contraseña única para cada cuenta y aprovechar los administradores de contraseñas para realizar un seguimiento de todas.



Tener cuidado con las descargas: se debe prestar muchísima atención a los archivos que descargas y en su procedencia. Utilizar solamengte sitios oficiales para descargar aplicaciones web.



Tener cuidado con las redes WiFi: No se debe mantener el WiFi activo en los dispositivos, ya que podría conectarse a cualquier red abierta, quedando expuesto a diversos peligros. Se recomienda no conectarse a ellas.



Comprobar la seguridad de la web: Otro dato a tener en cuenta es que la web que visites tenga el protocolo ‘https’, certificado de seguridad y sello de confianza, especialmente para compras online, ya que muchos sitios falsos tienen el cifrado HTTPS. De este modo alertará al comprador al intentar ingresar a un sitio falso, bloqueando el acceso.