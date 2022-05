Trece niños se intoxicaron en escuela de Buenos Aires y fueron hospitalizados

Al menos 13 niños fueron trasladados a diversos centros de salud tras padecer síntomas compatibles con intoxicación en una escuela del barrio porteño de Saavedra.El episodio ocurrió en el Instituto Divina Providencia situado en la calle Arias 2915 del mencionado barrio situado en la zona norte de la Ciudad.En un principio se habló de una intoxicación con monóxido de carbono, pero según bomberos y personal del servicio de emergencia metropolitano SAME aseguran que no contactaron la presencia de ese peligroso gas.Cuando personal del servicio fue convocado al lugar constataron que varios chicos sufrían fuertes cefaleas, náuseas y vómitos, que habitualmente se emparentan con ese tipo de sustancia."Nuestros equipos no dieron porcentaje de monóxido de carbono", sostuvo el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien además señaló que los bomberos continuaban trabajando para establecer las causas de la eventual intoxicación.Crescenti, en diálogo con el canal TN, informó que tras ser asistidos, los niños se encontraban "bien" y fuera de peligro, aunque algunos de ellos continuaban con algunas náuseas.El funcionario señaló que 13 niños fueron llevados distintos hospitales como el Zubizarreta, el Fernández, el Pirovano y el Alemán.Los niños afectados eran alumnos de quinto grado y según un jefe de los bomberos de la Ciudad, "no se constató la presencia de monóxido de carbono".Además, el oficial confirmó que se realizaban investigaciones en el interior del establecimiento educativa para determinar las causas de la eventual intoxicación.Admitió por otro lado que se revisan las estufas de gas del establecimiento, con la intervención de personal de la empresa Metrogas.