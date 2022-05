“Si fue consensuado, no existe abuso”, reiteró defensor de intendente de Gilbert

Mario Arcusin, el defensor del intendente de Gilbert que fue acusado de abusos sexuales por tres mujeres, al desplegar su estrategia en torno al caso, expuso que, cuestiones que -a entender del abogado- no pueden constituirse como delito. “Reconozco que habemos ciertas personas que tenemos algunas que tenemos algunas características que nos hacen más atractivos., había manifestado el letrado en una entrevista.aseguró que Constantino reconoció haber mantenido relaciones sexuales con una de las tres mujeres que lo denuncia, pero para el letrado,aseguró Arcusin al argumentar su defendido “tiene una serie de elementos, como ser, ser intendente del pueblo, una persona del pueblo, tiene estudios terciarios, se vincula en su auto y viaja continuamente”, como para ser considerado “un hombre atractivo”.“Si yo salgo a la calle,; esa es una realidad indudable”, fundamentó al diferenciar que en ese caso “se habla de supuestas víctimas de un hombre”., porque está probado que eran empleadas del municipio, porque hay mensajes en los teléfonos, porque hay elementos que prueban la relación de confianza de Constantino con las mujeres,, explicó Arcusin en diálogo conY agregó: “Para mí, el hecho factico es que hay tres mujeres que están denunciado, pero no tengo por qué preocuparme en saber por qué se juntaron las tres para hacerlo, ni siquiera voy a especular sobre por qué lo hicieron; ellas tienen todo el derecho a denunciarlo, pero“No es definitorio el hecho de que coincidan tres mujeres y no tengo por qué saber cuáles son las causas por las que coinciden”, retrucó el defensor tras ser consultado por las tres denuncias que pesan sobre el intendente. De hecho, refirió que las pericias psicológicas a las víctimas “no son prueba contundente”, por lo que pueden rebatirse y lograrse así el sobreseimiento de Constantino.Arcusin, si bien ejemplificó que “nadie juega al truco con las cartas dadas vuelta”, anticipó quey así lo establece la Constitución Nacional: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, insistió el defensor y apuntó, además, que “es innegable que el caso tiene una trascendencia política porque es el intendente de Gilbert”.“Ningún profesional del derecho puede hacer apología del delito sexual, anticipando conclusiones psico-sociales sobre niñas, niños y adolescentes. Ni de ningún/a denunciante. Como así tampoco comparar patrones de varones y justificar conductas abusivas con ‘características’ que llevarían a cometer posibles delitos contra la integridad de las mujeres sólo por tener un ‘atractivo sobre las mujeres’”, afirmaron las letradas.Consultado al defensor por el comunicado que difundió el Instituto de Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, desde donde rechazaron sus declaraciones, éste retrucó: “cuando lo solicité hace ocho años atrás por las pintadas antisemitas en la sinagoga de Basavilbaso”. “, y también el hecho de estar solo; respeto muchísimo a los colectivos, pero estos tienen que estar interrelacionados y, argumentó.