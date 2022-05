Surge en la Antártida una señal del fin del mundo tal y como lo conocemos

La Antártida es uno de los territorios que mayor cantidad de misterios esconde para la humanidad, aunque también exhibe las transformaciones más preocupantes que dan cuenta el deterioro del planeta por las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático.Por estos motivos una señal de alarma se suma a las preocupaciones de los científicos y especialistas con respecto a la paulatina desaparición del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad.Esta señal está referida a que las plantas de la Antártida están creciendo más rápidamente debido al cambio climático, lo que podría representar un punto de inflexión para el cambiante ecosistema de la región.Los científicos ya han observado un mayor crecimiento de las plantas debido al calentamiento del clima en el hemisferio norte, pero éste es el primer cambio registrado en el sur de la Antártida.Nicoletta Cannone, de la Universidad de Insubria (Italia), y sus colegas midieron el crecimiento de las dos únicas plantas florales autóctonas de la Antártida, la Deschampsia antarctica y el Colobanthus quitensis, en una serie de lugares de la isla Signy entre 2009 y 2019.Los investigadores compararon entonces sus observaciones con los estudios de los 50 años anteriores y descubrieron que no sólo los lugares estaban más densamente poblados por las plantas, sino que éstas habían crecido más rápido cada año a medida que el clima se calentaba.La Deschampsia, por ejemplo, creció tanto en el periodo de 10 años como en los 50 años que van de 1960 a 2009, y el Colobanthus había crecido cinco veces más en los mismos periodos."La característica más novedosa de esto no es la idea de que algo esté creciendo más rápido", dice el miembro del equipo Peter Convey, del British Antarctic Survey, sino que el crecimiento parece estar acelerándose. "Es que creemos que estamos empezando a ver lo que es casi como un cambio de paso o un punto de inflexión".Matthew Davey, de la Asociación Escocesa de Ciencias Marinas de Oban (Reino Unido), coincide en que "la expansión acelerada es ahora claramente evidente en la región" y que tendría un desarrollo irreversible."Esta investigación nos proporciona el primer conjunto de datos completo que muestra la rapidez y la densidad de la expansión de la comunidad vegetal", afirmó Davey a la revista especializada New Scientist.Sin embargo, aunque existen otros factores para el crecimiento de las plantas como la disminución de la población de lobos marinos, "la relación con el calentamiento del clima es clara", afirma la científica italiana, Cannone.El aumento de la temperatura también podría permitir que las especies invasoras colonicen y superen a las plantas autóctonas, un efecto que ya se ha observado en las regiones alpinas y que podría desestabilizar los ecosistemas locales y la biodiversidad."Si extrapolamos lo que hemos observado en la isla Signy a otros lugares de la Antártida, también puede producirse un proceso similar", afirma Cannone. "Esto significa que el paisaje antártico y la biodiversidad podrían cambiar rápidamente. Algo que podría dar lugar al fin del mundo tal y como lo conocemos". Fuente: (Clarín)