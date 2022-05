Audiencia clave: esta tarde se definirá si hay paro de colectivos desde mañana

Tras no llegar a un acuerdo el viernes pasado en la negociación en el Ministerio de Trabajo nacional entre los empresarios de transporte de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), hoy la cartera volverá a ser escenario de una audiencia salarial clave. Si las partes no se ponen de acuerdo, desde este martes los colectiveros llevarían adelante un paro de 72 horas en el interior del país si no arriban a un acuerdo, en pos de una suba similar a la de sus pares del AMBA del 50% escalonado hasta agosto.

Sucede que la conciliación obligatoria que ya fue extendida expira hoy. De concretrse la huelga, incluiría la jornada del Censo Nacional 2022 que se desarrollará el miércoles en todo el país, en el marco de un feriado. Esto complicaría el traslado de los censistas.



“Nadie lo hizo con la intención de afectar el Censo; se dio por la conciliación y los días de vencimiento”, aseguró en las últimas horas el secretario de Interior de UTA, Jorge Kiener, a Mi Radio FM 92.7 y Radios Tucumán FM 88.1.



“En principio un paro de colectivo siempre es complicado para los trabajadores esenciales, y un censista es un trabajador esencial”, dijo por su parte el director de Estadística de Tucumán, Raúl García. Pero se mostró “convencido” de que habrá un entendimiento para que “el miércoles pueda desarrollarse el Censo”.



En la cita de este lunes a las 15 en la cartera laboral nuevamente no participará el Comité Federal de Transporte (COFETRA). En despachos provinciales argumentaron ante este diario que “la patronal de UTA son los empresarios”, que “la discusión salarial tiene que darse entre la patronal y los trabajadores, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de Nación” y que la relación de las provincias y la Nación con los empresarios es “administrativa”, donde “ellos son concesionarios de un servicio público”.



La discusión está atada a otro reclamo que escaló con fuerza en las últimas semanas en pos de un reparto equitativo de subsidios nacionales al transporte.