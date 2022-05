Luna de sangre: particularidades del eclipse y cómo disfrutarlo

Cómo ver el eclipse lunar

Las particularidades del eclipse

Transmisión en vivo

Eclipse lunar: dónde y a qué hora se verá en Argentina

La Luna con una edad de 15 días y con una iluminación del 100%, se encontrará a una distancia de 362.156 kilómetros de la Tierra en la constelación de Libra. El espectáculo astronómico, un eclipse lunar total, empieza este domingo a la noche se extiende hasta la madrugada del lunes. Podrá visualizarse en casi toda América, parte de Europa y África.“Este eclipse ocurre cuando la Luna, el Sol y la Tierra se encuentran en la misma recta. No se da todos los meses porque el plano orbital de la Luna alrededor de la Tierra tiene una inclinación de 5 grados en comparación con el plano orbital de la tierra alrededor del sol”, le explica a Clarín Eric González, licenciado en astronomía del Observatorio Astronómico Félix Aguilar.Jorge Coghlan, director del Observatorio Astronómico y Museo del Espacio (CODE) de Santa Fe, agrega: “En cada Luna llena, pasa por encima o por debajo del cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio. Pero, como la órbita de la luna es excéntrica, cada año y medio o dos años coincide el plano de la Tierra con el de la Luna. Entonces, la Luna se inserta total o parcialmente en el cono de sombra. Esa es la razón por la que cada año y medio o dos años tenemos uno o dos eclipses de luna totales para observar”.Para disfrutar del evento no hará falta contar con binoculares ni telescopios sino que podrá observarse a simple vista, sin ningún tipo de riesgo. “Los lugares ideales dentro de Argentina son los que están más hacia el oeste, pero la diferencia es casi imperceptible. Cambia la altura de la luna sobre el horizonte, medida en grados. Por ejemplo, en San Juan estará a 77 grados de altura”, describe González.Gustavo Boado, astrónomo, remarca: “Desde cualquier parte que se vea la Luna se va a ver igual y se teñirá de un tono rojizo a las 0.30”.Se trata de un eclipse bastante profundo, coinciden los especialistas consultados. Durante aproximadamente 3 horas y 27 minutos, la Luna estará a la sombra de la tierra y estará totalmente cubierta durante una hora y 25 minutos.“Es conveniente verlo cuando comienza su fase parcial, es decir, cuando la luna entra en la sombra de la tierra lo cual va a ocurrir a las 23.28 de este domingo. A las 0.29 de la madrugada del lunes la Luna va a terminar de entrar en la sombra de la tierra y estará totalmente cubierta”, señala González.Y aconseja: “Como la Luna de por sí es un objeto brillante, basta con tener la visión despejada, no estar parado al lado de un edificio muy alto y si se dispone de una reposera utilizarla y abrigarse para poder contemplarla durante un lapso largo”.Además, el eclipse se transmitirá en vivo de 23.30 a 2 desde las redes del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en conjunto con el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).El Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires también invita a compartir la observación de eclipse total de Luna este domingo a partir de las 22 en la explanada del predio ubicado en Sarmiento y Figueroa Alcorta.Para Coghlan la mejor parte del eclipse iniciará a las 23.30, es decir, cuando la Luna comenzará insertarse en la sombra y se irá formando una curva (la sombra va paulatinamente tapando a la Luna). “A las 0.30 va a estar totalmente inserta en la sombra y minutos después empieza la tonalidad rojiza”, explica.En Argentina (al igual que en Uruguay), el eclipse lunar se verá en todo el territorio, siempre y cuando el clima lo permita, y tendrá una duración de 5 horas y 18 minutos, informó Meteored.La penumbra comenzará a las 22:32 (hora local) del domingo 15 de mayo. En esta primera etapa, sólo puede detectar algún cambio en el brillo ya que el disco lunar se tornará más opaco.A las 23:27 comienza el eclipse parcial y gradualmente nuestro satélite se oscurecerá a medida que se va tornando rojizo. A las 0:29 del 16 de mayo comienza el eclipse total y la Luna ya se verá de color rojo.La magnitud máxima será a la 1:11, mientras que el final del eclipse se registrará alrededor de las 3:50.