Video: lo echaron del boliche por una pelea y chocó su camioneta contra el local

Un boliche de la ciudad de Formosa fue escenario de un violento episodio que pudo haber terminado en tragedia. En la madrugada del sábado,Luego, escapó.El ataque de furia quedó registrado por las cámaras de seguridad de la discoteca “Beer Monkey”, ubicada sobre la calle Matheu al 800, en el barrio Mariano Moreno de la capital provincial. Por fortuna, no se registraron heridos de gravedad.Las imágenes muestran que todo comenzó unos minutos antes de las 5. En primer lugar, se observa a un grupo de cuatro jóvenes charlando en la entrada al boliche cuando de pronto dirigen su mirada hacia la puerta al escuchar gritos: en ese momento, el personal de seguridad estaba echando por la fuerza a cinco hombres, uno de los cuales, según trascendió más tarde,Los patovicas finalmente lograron retirar al protagonista de la pelea y a las cuatro personas que los acompañaban. Casi todos lucían muy enojados: dos de ellos incluso empezaron a arrojar piedras contra la puerta del local nocturno que fueron cerradas inmediatamente. Pero la violencia no concluyó allí.Al menos dos de los expulsados se subieron a una camioneta Toyota Hilux gris y dieron vuelta a la manzana para luego embestir contra el acceso al boliche. Además, en medio de ello, chocaron a dos autos que estaban estacionados en la cuadra.Durante la embestida, el desencajado conductor de la Hilux casi atropelló a un joven que, instintivamente, puso sus manos hacia adelante y alcanzó a esquivar el vehículo que puso en peligro a muchas otras personas: los videos también dejan en evidencia la cantidad de gente que había en el primer sector del boliche, detrás de las puertas.Afortunadamente, después no hubo consecuencias mayores.El agresor huyó de inmediato. Medios locales informaron que los dueños realizaron la denuncia en la Comisaría Sexta y el conductor todavía no había sido identificado.