Preocupación en Concordia porque dejó de circular una línea de colectivos

Desde el mediodía de este viernes, a cada colectivo que llegaba a la central de la Línea 9 de Concordia, los dueños les retiraban la llave, se la quedaban y, así, el rodado quedaba fuera de funcionamiento. De esta forma, todos los colectivos de la línea 9 están paralizados, reveló el diario El Sol, citando a empleados de la empresa.



Trabajadores de la empresa dialogaron con cronistas y pidieron no salir en cámara ni dar nombres “porque después no nos van a querer contratar en ninguna otra línea”.



Los trabajadores están reclamando tres meses de sueldos atrasados. Asimismo, aseguraron que “nunca nos dieron ni una explicación” sobre los sueldos. "Nosotros tenemos la mejor predisposición para trabajar, pero nos secuestraron las llaves. Pese a que nos debían casi tres meses de trabajo, nosotros veníamos con la mejor cara para hacer nuestro trabajo", expresó un chofer.



“Nos dijeron que los colectivos no salen a la calle y nos secuestraron las llaves de los micros así que no podemos salir a hacer nuestro trabajo”, apuntó.



La línea 9 es fundamental para los vecinos que viven en el barrio La Bianca, por lo que desde horas tempranas hay malestar e indignación por la sorpresiva noticia.



Silencio de la Municipalidad de Concordia



Los choferes se comunicaron con la Municipalidad de Concordia y desde las direcciones afirmaron que no tenían idea de que la línea 9 no estaba operando. “Tampoco vino nadie (a la central de la línea 9) para ver qué era lo que estaba pasando. No vino ni Tránsito, ni inspectores, ni Transporte, absolutamente nadie”, manifestaron los trabajadores.



Por tal motivo, “permaneceremos acá y vamos a acampar acá también. La gran mayoría de los que trabajamos acá tenemos de 10 años de antigüedad para arriba”, aseguraron. “Entre choferes, mecánicos, lavaderos y demás trabajadores, somos alrededor de 50 personas. 50 familias que esperan respuestas en medio de un contexto de incertidumbre económica”.