Prefectura aclara que no tuvieron contacto con la policía australiana

Distintos medios periodísticos aseguraron, días atrás, que la Policía de Australia decomisó aproximadamente 50 kilos de cocaína en el Puerto Newcastle. La investigación se habría iniciado luego del fallecimiento de un buzo.



Hicieron referencia a la aparición de cocaína. En ese sentido, fuentes de Prefectura afirman "no poseer información oficial al respecto. No obstante a ello, se realizaron consultas con la Aduana local, responsable del control de las cargas y con la empresa de Terminal del Puerto de San Lorenzo, responsable de la seguridad de la instalación portuaria y el buque por normativas nacionales e internacionales vigentes, quienes manifestaron no tener ningún información de la situación".



Se conoció que "las autoridades australianas detuvieron un buzo de nacionalidad brasileña que quería salir desde Australia a Singapur, a raíz de estar conectado con el buzo muerto en inmediaciones al buque amarrado en el puerto de Australia. También se informaba la presencia de droga".



En ese supuesto, "no se sabe si la supuesta droga se estaba cargando o descargando en el barco de nombre Areti GR en el puerto australiano, el que efectivamente estuvo en puerto San Lorenzo a principios del mes de abril pasado, lo cual no necesariamente indica que pudo haber sido "contaminado" con la droga en nuestro país".



Desde Prefectura aclararon que "todos los buques que navegan en aguas argentinas son controlados y se les hace un seguimiento mediante un sistema que posee la Prefectura en materia de seguridad de la navegación, desde que ingresa a nuestro país hasta que sale nuevamente y una vez que se halla fuera de aguas argentinas, el barco comienza una travesía en aguas libres, fuera del control argentino, que el caso que nos ocupa fue de un mes".



"En el caso de la "contaminación" de este barco en particular, es llamativo porque el método reviste un grado de profesionalismo y dificultad muy grande dado que se trata de colocar droga debajo de la superficie del agua del lado de afuera dentro del buque, lo que involucraría un trabajo complejo con más de una persona con mucho profesionalismo y conocimiento de buceo. Esto también implica elementos sofisticados y tecnología de punta para la labor y mucho tiempo. Además, debe sumarse que las tareas de buceo en las aguas de nuestros ríos del litoral se hacen bajo total falta de visibilidad por las aguas turbias y la fuerte corriente, trabajándose "al tacto", lo que impide la precisión necesaria para primero ubicar el lugar y luego la forma de asegurar la carga dentro de las rejillas que posee el buque para estabilizarse ingresando o expulsando agua con bombas especiales. Que la carga clandestina soporte un viaje de 30 días o más, resistiendo los golpes que el mar da al barco durante la navegación por aguas de distintas fuerzas de corrientes, alturas de ola y diferencias de temperaturas, es difícil", expresaron.