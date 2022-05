Transporte: el lunes continúa la negociación entre UTA y empresarios

Las negociaciones entre el gobierno nacional, la Unión Tranviario Automotor (UTA) y los empresarios del transporte (Fatap) pasaron a un cuarto intermedio para el lunes 16 de mayo a las 17. Ese día vence la conciliación obligatoria. Si no hay acuerdo, los choferes iniciarán un paro de 72 horas el martes 17 de mayo.



En la reunión realizada este viernes se reanudaron las negociaciones entre la UTA y los empresarios del transporte, en el marco de la conciliación obligatoria dictada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el objetivo de destrabar el conflicto, lograr un incremento salarial para los trabajadores y dar viabilidad al sistema.



Pero no hubo acuerdo y las partes decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 16.



El conflicto tiene dos elementos centrales: por un lado, las empresas reclaman mayores subsidios a la Nación y a las provincias; por otro lado, los choferes de colectivos del interior del país quieren un trato igualitario y reclaman tener el mismo acuerdo paritario que sus colegas de Buenos Aires.



Antes de la audiencia de este viernes, realizada en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, las empresas de colectivos decidieron pagar a los choferes un adelanto salarial de 20 mil pesos, a cuenta del futuro acuerdo paritario del sector. Será en dos cuotas. Desde la UTA han advertido que, de no lograr un acuerdo, desde el próximo martes 17 de mayo realizarán un nuevo paro por 72 horas.



Empresas de colectivos piden más subsidios

La federación que nuclea al sector empresarial (Fatap) viene reclamando a las provincias mayor compromiso, un aporte igual al de la Nación e incremento de tarifas. “El estado de situación del sistema de transporte de pasajeros requiere de la adopción de acciones urgentes que concreten la responsabilidad que dichas autoridades tienen en relación con el servicio público cuya prestación han concesionado y tienen la obligación de sostener”, señalaron. Además, los empresarios manifestaron su preocupación “ante la falta de respuestas y soluciones a planteos concretos, fundados y justos”.



“En el ámbito del Estado Nacional no hemos encontrado satisfacción a nuestros requerimientos de un incremento sustancial en los aportes cuya insuficiencia hemos acreditado mediante informes técnicos proporcionados a las autoridades competentes”, sostuvieron desde la Federación, a la vez que lamentaron que “tampoco podemos esperar respuestas en este ámbito dado la inconcebible ausencia del Ministerio de Transporte en las últimas audiencias celebradas en este expediente”.



Para los empresarios del sector, los fondos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte “son objeto de una distribución tardía, irregular, parcial y carente de toda transparencia”.



Para los administradores de las empresas, la forma y los criterios de distribución de los subsidios “ocasionan serios perjuicios a las prestadoras, las que ven severamente dificultada la posibilidad de formular reclamos, atento la carencia de toda explicación técnica que sustente la distribución que se las practica”.



“Las jurisdicciones provinciales parecen desinteresarse de la suerte de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes, a lo que se suma la total ausencia de respuestas y compromisos en la definición de los aportes que están dispuestas a formalizar para garantizar la prestación de los servicios”, expresaron desde Fatap. (Aire de Santa Fe)