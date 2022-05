Crimen de fiscal en luna de miel: para juez entrerriano “es una luz de alerta”

El juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, participó del encuentro de la Corte Suprema de Justicia con los jueces federales en Rosario y destacó que en la reunión se mencionó el asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. “Hay que poner un freno al narcotráfico para que eso no se expanda”, alertó el magistrado al remarcar que “el narcotráfico demuestra que no tiene fronteras”.“Tenemos que hacer lo posible para que no se expanda el narcotráfico en el país. Si bien en el legislativo y en el ejecutivo hay una brecha, en el judicial no. A veces cuando uno solo ve Gualeguaychú, se alarma por el avance del narcotráfico en nuestra ciudad. Si uno compara con otras realidades, no estamos tan mal. La mayor parte de la droga que circula es marihuana y cocaína, no drogas de diseño o sintéticas. Pero tampoco vamos a caer en conformarnos porque hay otros lugares que están peores. Uno llega a esta situación sin darse cuenta”, expresó Viri, según reportóEn esta línea, se refirió a la situación de Rosario y señaló que no se le puede atribuir una sola causa. “La situación de Rosario es multicausal: a veces es una subestimación de la situación, también hay cierta corrupción por el dinero que maneja el narcotráfico y algunas veces no hay personal idóneo, así que no se podría decir una causa única. Y esto nos tiene que servir como una luz de alerta a todos los jueces federales”.