La cantidad de casos de maltrato y abuso infantil "se mantienen por mes”

El Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil “San Roque”, Emanuel Nesa, dialogó con Elonce sobre cuándo se aplica el protocolo de abuso y maltrato infantil en el nosocomio, cómo se instrumenta y qué se tiene en cuenta.Según detalló, Nesa el protocolo se activa inmediatamente cuando se sospecha violencia y “se da aviso a todas las instituciones que tienen injerencia en el cuidado de niños”. “se debe conocer el contexto de cada niño, la situación familiar, la situación en el barrio y hasta no tener una garantía sobre”, Expresó.Asimismo, destacó que en el hospital el equipo de guardia central es el que recibe todas las situaciones que van surgiendo y de ser necesario da aviso a las instituciones pertinentes”.Consultado por la cantidad de casos de abuso o maltrato que se registran en el hospital, Nesa dijo que, algunos casos son muy graves y otras situaciones se logran mediar a tiempo para que no se tornen peores”.Por otro lado, mencionó que “dentro del servicio hay una cámara Gesell y se utiliza principalmente para el trabajo clínico con los equipos; otra para la formación de profesionales para que tengan contacto con las situaciones, pero sin generar problemas en las intervenciones clínicas”.“El maltrato tiene un espectro muy amplio y que no necesariamente llegan a un maltrato físico”, comentó y destacó que “las respuestas de la justicia nunca llegan con la celeridad que nosotros quisiéramos, pero sabemos que hay muchas variables a considerar, sin embargo dentro de todo se trabaja bien con las reparticiones”.