Destacan la importancia de vacunarse contra la gripe y la neumonía

La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) lanzó la campaña "Una pausa por tu salud" para promover la vacunación contra la gripe y la neumonía, sobre todo en los adultos mayores y crear una mayor conciencia en la comunidad sobre la importancia de protegerse de ambas enfermedades.



Los informes de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas acumulados a la semana doce de 2022 refieren un total de 129.916 reportes de enfermedad tipo influenza (ETI) y 20.016 casos de neumonía.



En tanto, según nuevas estimaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se producen en el mundo 650 mil defunciones por enfermedades relacionadas con la gripe.



La mayoría de las personas que contraen la influenza/gripe se recuperarán, pero algunas desarrollarán complicaciones que requerirán internación y, en algunos casos, debido a la evolución de las mismas, podrían provocar la muerte.



Los servicios de salud, tanto públicos como privados, pueden verse desbordados durante los periodos de máxima actividad de la enfermedad, mientras que además puede producir un importante impacto socioeconómico por el ausentismo tanto laboral como escolar.



Los grupos que se presentan como más vulnerables son los que incluyen a personas de 65 años o más, pacientes de cualquier edad con ciertas afecciones crónicas (como asma, diabetes o enfermedades cardiacas), personas gestantes y niños menores de 24 meses.



La campaña "Una pausa por tu salud" incluye una página web informativa (www.unapausaportusalud.com) con mensajes sobre ambas enfermedades, grupos de riesgo, test para evaluación de riesgo, respuestas a preguntas frecuentes y un video promocional.



También se invita a las personas que integran los grupos de riesgo, a que consulten con sus médicos y que se tomen una pausa en su rutina para acercarse a un centro de vacunación y aplicarse ambas vacunas de forma gratuita, que pueden ser inoculadas en conjunto sin problemas.



"Las cifras son contundentes y muestran la relevancia de la gripe y la neumonía como problema de Salud Pública. Por otro lado, las coberturas de vacunación en nuestro país para estas dos enfermedades prevenibles por vacunas no llegan al valor deseado y tal como ocurre con otras vacunas del calendario, se encuentra en niveles subóptimos", afirmó la Dra. Florencia Cahn, médica infectóloga, presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).



Por su parte, la Dra. Andrea Uboldi, infectóloga pediatra, vicepresidente de la SAVE, señaló: "Cuando analizamos los reportes de fallecimientos vemos que la curva crece exponencialmente a partir de los 60-65 años de edad. Son personas que generalmente presentan algunos otros factores de riesgo, como enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias: una gripe o una neumonía en ellos es mucho más compleja y con riesgo de dejar secuelas e inclusive producir un desenlace fatal".



"La edad es un factor clave, este aumento del riesgo se debe a un proceso de inmunosenesencia, proceso de envejecimiento natural del sistema Inmune. Se estima que el 70 y el 85 por ciento de las muertes relacionadas con la influenza estacional se produjeron en personas de 65 años de edad o más. Recomendamos siempre hablar con su médico de confianza y tomarse esa pausa que sugiere la campaña para acercarse a un centro de vacunación", afirmó por su lado la Dra. Iris Soledad Aguilar, secretaria general de la SAVE.



Vacunarse todos los años es la prevención es la medida más importante contra la influenza



Se ha demostrado que la vacuna contra la influenza reduce las complicaciones causadas por la influenza y también la posibilidad de hospitalizaciones o incluso la muerte; el virus de la gripe tiene una elevada capacidad de sufrir variaciones año a año y produce anticuerpos de corta duración, por eso se requiere la vacunación anual para lograr la protección.

Con respecto a neumococo existen 2 vacunas contra la neumonía.

Para ampliar la protección en grupos de riesgo se recomienda una secuencia de orden, se aplica primero la vacuna antineumocócica 13 valente conjugada y un año después se completa el ciclo con la vacuna polisacárida 23valente.



"Ambas son aplicadas sin cargo para los grupos de riesgo, en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Aquellas personas que extraviaron su carnet y no recuerdan su estado de vacunación pueden asistir a dichos efectores para recibir asesoramiento e indicaciones de cómo seguir con su plan de vacunación y estar adecuadamente protegido", dijo la Dra. Aguilar.



Para la prevención de estas enfermedades respiratorias potencialmente agresivas, los especialistas recomiendan, además de la vacunación, mantener algunas medidas higiénicas como lavarse las manos frecuentemente, ventilar los ambientes, limpiar las superficies y toser o estornudar en el pliegue del codo. Ante la aparición de síntomas, quedarse en su casa y no exponer a otras personas al contagio.



La gripe y la neumonía



La gripe es una infección respiratoria muy contagiosa causada por el virus influenza que puede ocasionar episodios leves, graves o incluso, ante complicaciones, llegar a ser mortal.



Entre otros, la gripe se manifiesta con síntomas como fiebre con o sin escalofríos, tos, dolor de garganta, cefalea, decaimiento o cansancio, mucosidad nasal o sensación de nariz tapada, dolores musculares y vómitos o diarrea; estos últimos sobre todo en los niños.



La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones y, entre otros, se manifiesta con síntomas como fiebre con o sin escalofríos, tos con o sin expectoración, sensación general de malestar, pérdida de apetito, dolor en el pecho, sudor excesivo, decaimiento, dificultad respiratoria y en personas mayores episodios o cuadros de confusión o desorientación.



Los especialistas recomiendan que se aconseja la vacunación a todas las personas de 65 años o más y aquellos que, sin alcanzar esa edad, presenten algunas de estas enfermedades asociadas: enfermedades pulmonares crónicas o asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, diabetes y todos aquellos que estén inmunocomprometidos.



Además, se aconseja la vacunación antigripal en embarazadas (en cualquier momento de su embarazo) y en quienes presenten obesidad (IMC mayor de 30 kg/m2); mientras que se indica el esquema secuencial de la vacunación contra la neumonía también en las personas tabaquistas y en aquellos con enfermedad hepática.