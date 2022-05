Una madre acudió a la Justicia para vacunar contra el covid a sus dos hijas

En Tucumán, la mamá de dos nenas, de 5 y 9 años, acudió a la Justicia porque el padre se oponía a que las vacunara contra el Covid. La Justicia falló a favor de ella.



Los pediatras recomendaron para una de ellas "que lo mejor es que sea vacunada".



En medio de una separación matrimonial llegó una nota por parte del colegio de sus hijas, donde le pedían que autorizara la vacunación que solicitaba el sistema de salud.



Si bien no era necesario que ambos padres firmaran, la mamá estaba de acuerdo, pero el papá no –incluso lo expresó en el cuaderno de comunicaciones de ambas nenas–. Por esto, la madre decidió judicializar el suceso.



La jueza de familia Claudia Inés López contó los detalles del caso, y se refirió a que “hay otras cuestiones que tienen que ver con violencia doméstica”.



La magistrada señaló: "Escuché a la madre, al padre y también a las nenas con su psicóloga, ya que tienen cinco y nueve años. Por eso también intervino la Defensoría de Niñez”.



López aclaró que las nenas “manifestaron querer vacunarse y entender perfectamente qué es la vacuna, para qué sirve y la situación de pandemia mundial”.



Solicitó también la intervención de los pediatras, “ya que eso en realidad está incluido en el marco más amplio de conflicto familiar”. Dijo también que en el expediente había una medida de protección de persona de la madre en relación al padre, que tiene una prohibición de acercamiento.



Aunque el papá de las nenas pidió algunas razones médicas, “como que no eran vacunas de calendario obligatorio o que no estaban suficientemente probadas”, la jueza interpretó que “tiene que haber una posición médica certificada expresa que diga por qué sería peligroso ponerles la vacuna”.



Los dos pediatras se manifestaron diciendo que las vacunas “no les iba a hacer ningún daño”, y agregaron que, debido a la situación clínica de una de las niñas (tiene espasmos bronquiales), era "recomendable que la vacunen”.



En efecto, la Justicia resolvió que las nenas pueden vacunarse. (Cadena 3)