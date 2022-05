Reactivan la búsqueda de niño perdido en 1997 y ofrecen millonaria recompensa

"Jamás me voy a resignar a no encontrarlo"



Bruno Gentiletti fue visto por última vez el domingo 2 de marzo de 1997 en el balneario La Florida. Tenía 8 años. Desde ese día sus familiares no cejan en el esfuerzo por dar con su paradero, sin obtener resultados positivos. El joven, que este junio cumpliría 34 años, desapareció sin dejar rastros.El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves una recompensa de $1.5 millón para quienes aporten datos sobre el paradero actual de Bruno Gentiletti y además actualizó su foto, con una imagen renovada mediante un proceso digital.En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe reactivó la búsqueda de paradero del joven por expreso pedido de su madre, Marisa Olguín. “Las nuevas técnicas de determinación y proyección” permitieron contar con una imagen del rostro que Bruno podría tener en la actualidad.La recompensa fue solicitada por el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, David Carizza, y publicada este jueves en el Boletín Oficial. De acuerdo al texto que lleva la firma del ministro Aníbal Fernández, la suma está “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Bruno Alberto Gentiletti”."El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada preservando la identidad del aportante", señala la resolución.Quienes puedan aportar datos, deben comunicarse a la línea nacional 134 o enviar un email de carácter confidencial a [email protected] "Siempre cuento que lo sueño de grande, por eso jamás me voy a resignar a no encontrarlo", dijo Marisa Olguín, mamá de Bruno Gentiletti, el pasado 2 de marzo, a 25 años de la desaparición de su hijo.Bruno llegó junto a su familia desde Las Rosas para pasar un día de playa en La Florida y nunca más se supo de él. En aquel entonces tenía casi 9 años y hoy tiene —así lo asegura su mamá— 33 años.A partir de un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos provincial, desde 2019 el fiscal David Carizza del Ministerio Público de la Acusación reactivó la causa que estaba archivada en los Tribunales provinciales."Nunca va a dejar de buscarlo", confió a La Capital Ana Rosa Llobet, la presidenta de Missing Children Argentina, Asociación Civil que recibe cerca de 800 denuncias al año por desaparición de niños y niñas.Durante todos estos años, los padres de Bruno viajaron desde San Justo (Santa Fe) hasta Mendoza, han recibido pistas presuntamente falsas de Europa y hasta la propia mamá contó que la Justicia la tomó por "loca" ante posibles hipótesis presentadas a lo largo del derrotero de búsqueda.