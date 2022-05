WhatsApp dejará de funcionar en más de 20 celulares a fines de mayo

La más reciente actualización de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, hará que los modelos más viejos de teléfonos celulares ya no puedan descargarla.



En efecto, desde el 31 de mayo WhatsApp dejará de funcionar en una lista de celulares que tienen sistemas operativos antiguos y ya no pueden soportar la aplicación.



En el caso de aquellos que cuenten con sistema operativo Android, WhatsApp aclaró que deben contar con versiones 4.1 o superiores.



Los modelos de celulares que no gozarán de WhatsApp son los que tienen Android Apple Pie, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0, Ice Cream Sandwich 4.0.



Son los siguientes:



Galaxy Trend Lite



Galaxy Trend II



Galaxy S3 mini



Galaxy Xcover 2



Galaxy Core



Galaxy Ace 2



Lucid 2



Optimus F7



Optimus F5



Optimus L3 II Dual



Optimus F5



Optimus L5 II



Optimus L5 Dual



Optimus L3II



Optimus L7 II Dual



Grand S Flex



ZTE V956



Grand X Quad V987



Grand Memo



En el caso de IOS, el sistema operativo de iPhone, los teléfonos deben tener IOS 10 o superior, o KaiOS 2.5 o superior, para que Whatsapp continúe funcionando. Los modelos anteriores no podrán acceder con normalidad al servicio de la app.



Los celulares iPhone que no tendrán WhatsApp a partir del 31 de mayo son aquellos que tienen iOS 9 hacia abajo. Además, se quedarán sin WhatsApp los celulares con KaiOS 2.5.0, JioPhone y JioPhone 2.



Uno por uno, son los que siguen:



iPhone 6s



6s Plus



iPhone SE



WhatsApp asegura que es posible que la app siga funcionando en estos dispositivos, aunque probablemente con fallas ya que no habrá actualizaciones y mientras más avance el tiempo, habrá más dificultades. ¿Cómo saber si un teléfono puede seguir usando la app de WhatsApp?

Hay que averiguar qué versión de Android o iOS tiene y comprobar si seguirá siendo compatible con la nueva actualización de WhatsApp.



Con Android:



Ir a los Ajustes de tu celular.



Buscar la pestaña Sistemas.



Pulsá sobre "Información de teléfono" para abrir el menú que mostrará la versión de Android existente.



Con iPhone:



Ir a la sección General de la configuración del teléfono.



Una vez allí, pulsar sobre la opción Información que aparecerá en la parte superior.



Buscar el campo "Versión del software" para saber la versión exacta de tu sistema operativo.