Enfermera entrerriana con DNI como heroína de guerra: “Es un camino que se abre”

Alicia Mabel Reynoso, una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia y que, tras más de una década de lucha en la justicia logró que se la reconozca como excombatiente, recibió este miércoles, en vísperas del Día Internacional de la Enfermería, su documento nacional de identidad (DNI) con la leyenda “ex combatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas”.“Siento el triunfo de la justicia, fueron muchos años de lucha, falta de respeto y pase cosas muy feas; pero sin embargo siempre me quede con el abrazo y el cariño de la gente que siempre me creyó”, expresó Reynoso en diálogo conLa mujer, que a sus 23 años junto a otras enfermeras prestó servicios en el Hospital de Campaña reubicable de Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico, tuvo que hacer juicio al Estado ya que éste no le reconocía su condición de excombatiente porque no participó en acciones bélicas dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).“De Malvinas siempre recuerdo lo mismo, que un grupo de hombres y mujeres, sin egoísmo le dijimos que sí a la Patria cuando nos llamó siempre desde nuestro lugar, curando las heridas del cuerpo”, dijo al resaltar que “también curamos las heridas del alma de los jóvenes de 18 años que vivieron infierno y se sinceraron con nosotras”.“Esto es un camino que se abre, y debemos buscar todos los beneficios plenos que tenemos, es una identidad que nos habían borrado”, manifestó.