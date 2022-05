Sociedad

Similar a “Relatos Salvajes”

Jueves 12 de Mayo de 2022

Video: chocó varias veces una camioneta para “correrla” del acceso a su garaje

Al advertir que llegaba el conductor de la camioneta en falta, el vecino se bajó, golpeó el capot del rodado blanco y le recriminó: “Siempre me hacen lo mismo, siempre me hacen lo mismo. Usted no debe estacionar sobre la rampa”.