Pronostican llegada de sistema frontal y anticipan qué días serán los más fríos

El meteorólogo Alejandro Gómez, confirmó que seguirá el buen tiempo durante la presente jornada. Anticipó enque para el viernes se espera “cielo parcialmente nublado a la mañana, con tiempo fresco o muy fresco. Mínimas de entre ocho y nueve grados”. A la tarde “se incrementará gradualmente la nubosidad”.Mientras tanto, “hacia la noche de mañana o la madrugada del sábado estaríamos teniendo la llegada de un sistema frontal que traería aparejada una rotación de vientos al sur y sudeste”. Habrá “baja inestabilidad y, escasas probabilidad de precipitaciones”.A partir del sábado “las temperaturas empezarán a descender”, aunque “la masa no viene seguida de aire polar o sub polar”, aclaró Gómez en el programaEl domingo habrá “buenas condiciones con persistencia de viento del sur”, con una “sensación térmica baja, inferior a los cinco o seis grados”.El meteorólogo pronosticó que “el día más frío sería el lunes con mínimas de cinco grados y temperaturas inferiores en el sur entrerriano”. El martes sería similar, también con buen tiempo. Y advirtió que “podrían producirse algunas heladas sobre todo en el sur de la provincia”.En tanto, a partir del miércoles los registros térmicos empezarían a ascender gradualmente.“Las temperaturas no han descendido a los valores típicos de la época. Estamos un poco por encima de los valores estadísticos esperables para nuestra zona, pero no muy lejos de los mismos. Cuando nos acerquemos más a junio llegarán masas de aire frío con contundencia que nos marcarán la presencia de la etapa invernal”, expresó Gómez, a la vez que ratificó que habrá poca lluvia en lo que resta del mes.