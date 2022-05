Lava autos y robaron sus elementos de trabajo, pero apareció la solidaridad

Gente querida!!!! LOGRAMOS EL OBJETIVO...???? " UNA ASPIRADORA PARA JUAN" Fue posible,gracias a cada uno de ustedes que... Publicada por Bell G Cappelloni en Jueves, 5 de mayo de 2022

Juan es de la localidad mendocina de Rivadavia, tiene 66 años y hace dos años lava y aspira autos. Se levanta todos los días, toma su bicicleta y emprende viaje rumbo a su trabajo. Desde hace dos años se dedica a lavar autos y con eso más una pensión logra "salir de la línea de la indigencia", según relató en diálogo con el diario El Sol de Mendoza.Cuando arrancó, su hermana le compró una aspiradora gracias a un préstamo, pero hace un mes le robaron el aparato. "Se me vino la noche, la mayoría de los clientes pide lavado y aspirado", contó.Entre esos clientes estaba Belén Gallo Cappelloni, una mujer que cada 15 días le brinda trabajo. "Hace unas semanas lo llamé para que viniera a lavar los autos de la familia y me dijo que estaba disponible, pero que tenía un inconveniente porque le habían robado la aspiradora, por lo que el trabajo lo estaba haciendo de manera manual".Cuando Juan se presentó en su hogar, Belén se sorprendió al ver cómo con un pincel y una botella de gaseosa cortada al medio realizaba el trabajo para limpiar el interior de su vehículo. Le pidió permiso para contar su historia en las redes y de ese modo hacer una campaña de recaudación entre sus contactos de Facebook para lograr que Juan compre una nueva aspiradora.", contó la mujer.Para Juan lo ocurrido fue un milagro de Dios. "Durante 15 días estuve sin aspiradora y en ese tiempo no recibí ni un llamado para trabajar. Cuando me entregaron el aparato, el teléfono explotó.", contó emocionado el trabajador.El hombre. "No puedo hacerme el loco ni esforzarme mucho porque ya no soy un pibe de 21 años. Tengo que cuidarme, pero también tengo que subsistir, por eso, trato de cumplirles a todos mis clientes", contó. Y agregó queJuan vive solo, en una casa ubicada en el centro de Rivadavia. Es separado, tiene dos hijas y un nieto que, según contó, es la luz de sus ojos. "No quiero revelar muchos detalles porque soy muy reservado con mi vida privada", aclaró, pero no ocultó su amor por sus familiares.Pese a su timidez, el hombre se caracteriza por ser un verdadero ejemplo: "Si tuviese que definir a Juan, diría que es un ser muy alegre, siempre llega de buen humor, es muy voluntarioso, respetuoso y muy humilde", contó Belén."Con esta colecta lo que se pretendió fue poder brindarle tranquilidad económica, al menos, por un tiempo. Él únicamente tiene que ocuparse de trabajar, el resto ya lo tiene", cerró la clienta.