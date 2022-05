Scoring: cómo funcionará y cuáles son los pasos para implementarlo en Entre Ríos

Sociedad Provincias tienen 60 días para instrumentar scoring en licencias de conducir

Experiencias previas

Quita de puntos

Con el objetivo de “generar una nueva conciencia vial que fomente la responsabilidad ciudadana y colectiva”, se acordó lapor parte de todas las provincias. Fue en la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, desarrollada hace un mes, en la que participó el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y autoridades de las distintas jurisdicciones del país., se estima que “va a llevar su tiempo”. Así lo confirmó el coordinador General del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos, Pablo Peil, quien explicó que en. En este marco, aclaró: “Después las provincias deben adherir a esa modificación del decreto, y luego los municipios tienen que adherir a la ley provincial. Este es un camino que recién arranca, en el que habrá un trabajo conjunto con las áreas de Tránsito, la Policía, los Juzgados de Faltas y Nación”.“Lo que se logró ahora en el convenio del Consejo Federal es que las 24 jurisdicciones, es decir las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), después de tantos años de trabajo, pudieran unificar que las faltas tengan los mismos puntos en todo el territorio nacional”, señaló.Asimismo, opinó: “Desde mi punto de vista, para que dé resultado, esta medida debería implementarse en todo el país, como la licencia nacional. Sino el sistema deja de ser eficiente. Pero; y se puede comparar a la Ley de Alcohol Cero, que también llevó un tiempo instrumentarla por parte de la Policía con los controles en las rutas y por los municipios con los Juzgados de Faltas”.Y hay una parte técnica en la que tenemos que terminar de definir quién será el responsable de aplicar las sanciones., en el que se especifique cuál va a ser la forma de trabajar”.Otro punto que se está analizando, previo a su implementación en Entre Ríos, esSobre esto, Peil comentó: “Se habló de implementarlo para conductores profesionales en una primera instancia, y después al resto de los conductores particulares. Creo que será una implementación paulatina en ese sentido, por una cuestión de organización”.También contó se está evaluandodebido a alguna infracción y demás.“Solo tenemos como experiencia los sistemas implementados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en Córdoba, que tiene sistema scoring provincial. Pero tampoco hay entrecruzamiento de datos entre ellos”, explicó Peil.Asimismo, manifestó: “En base a su experiencia, tanto CABA como Córdoba advierten que el sistema les está dando resultado. Un aspecto positivo a considerar es que deja a todos en la mismas condiciones, en cuanto a que“Estamos generando una reunión de asesoría con el sistema de CABA, que es el que mejor funciona, para ver cómo están trabajando ellos. Porque habrá queY notificarlo después sobre los cursos de rectificación para que pueda recuperar puntos. La realidad es que hay un trabajo por delante bastante complejo, más que nada a nivel técnico y de aplicación, para que dé resultado”, remarcó el funcionario aPor otra parte, subrayó: “Lo positivo es que, después de 11 años de discusión, distintas provincias con diferentes criterios se pudieron de acuerdo para unificar que todas las jurisdicciones apliquen los mismos puntos para las faltas, las que sean graves y leves:La primera suspensión para conducir, producida ante la acumulación o reiteración de infracciones, será de 60 días.Para poder recuperar puntos, los particulares podrán asistir cada dos años a unque brinda hasta un máximo de cuatro puntos. En los casos de licencias profesionales esta alternativa estará habilitada con una periodicidad de un año.Lo que se estableció ahora es. En este sentido, se informó que por conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida, se perderá la totalidad de los mismos, al igual que por participar u organizar picadas en la vía pública, o competencias no autorizadas de destreza o velocidad.Se quitarán 10 puntos por conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos. También10 puntos por no respetar los límites de velocidad (más del 30%) y cinco puntos por no respetar los límites de velocidad (menos del 30%).Por no respetar los semáforos, no usar casco si se va en moto, o circular con la licencia vencida, se retirarán asimismo cinco puntos.Y perderá cuatro puntos quien circule sin el cinturón de seguridad colocado y abrochado; o lo haga sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En este último caso, cabe aclarar que se estudia qué pasará en las provincias en las que no rige la RTO, como ocurre en Entre Ríos.