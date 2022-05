Colocarán "escudos digitales" en los accesos a principales ciudades de Santa Fe

Foto: En Rosario habrá controles en cada uno de los accesos

La provincia de Santa Fe instalará sistemas de detección de patentes y vehículos en los ingresos a la ciudad para agilizar el control de unidades que tengan pedido de captura por estar vinculadas a cualquier hecho delictivo. Los “pórticos”, como los denomina el gobierno de Omar Perotti, serán 72 en toda Santa Fe; y en la ciudad , además, se reubicarán cámaras de vigilancia que quedaron obsoletas por el avance en materia de innovación de este tipo de equipamientos. La medida fue anunciada por el jefe de Casa Gris en el discurso de apertura de sesiones del 1º de mayo, dentro del “Plan integral de equipamiento y tecnología para la seguridad” en el que se incluyen, según palabras del gobernador, “escudos digitales con identificación con inteligencia artificial de los vehículos que ingresan y egresan de la provincia”.



Hay una licitación en marcha para adquirir e instalar “pórticos para anillos digitales” en diversos puntos de la provincia, según detalló el secretario de Seguridad provincial, Claudio Brilloni: “Se trata de 500 puestos de monitoreo, de los cuales 100 van a ser nuevos para el reconocimiento de patentes”. A su vez, se reubicarán otros puestos de este tipo que ya están operativos y agregarán 80 puntos de monitoreo con 290 cámaras de vigilancia.



Serán 72 pórticos de control de patentes en toda la provincia y dentro de ese total está contemplada la instalación de uno en cada acceso a Rosario. De esta manera, buscarán identificar cada vehículo que entre y salga de la ciudad y de la provincia.



Hay equipos que hoy están vigentes y reconocen patentes, pero no objetos. Lo que se sumará a los dispositivos que se instalen en los pórticos son modelos de inteligencia artificial (IA) -sistemas entrenados para detectar patrones- precargados en los sistemas de vigilancia, que podrán detectar y cruzar los datos de las matrículas con los vehículos que las portan. Al respecto, el director de Tecnologías del Ministerio de Seguridad, Fernando Villares, explicó a este medio: “En los pórticos se va a agregar un proceso automatizado de detección que, sobre lo existente, va a empezar a reconocer motos, camiones, colectivos y autos, entre otros”.



Villares detalló que, en la actualidad, hay 66 cámaras en Rosario y 34 en la ciudad de Santa Fe que identifican patentes pero que solo toman un carril; es decir que, en caso de tener que identificar a un vehículo sospechoso por su matrícula en una avenida, queda afuera una parte de la misma. Esos equipos son “excelentes cámaras” según el funcionario, pero quedaron en el camino ante la aparición de nuevos sistemas. “Las nuevas cámaras son multicarril, es decir que toman todas las patentes de vehículos en calles que tengan más de una vía, como Oroño o Travesía (en referencia a avenida Sabin)”, detalló Villares.



Las cámaras que serán reemplazadas no se descartarán, sino que se reubicarán en corredores más angostos, de un solo carril, para que puedan cubrir correctamente los espacios que soportan sus sistemas.



Brilloni explicó que buscan identificar “vehículos sobre los que pese una medida cautelar o un pedido de secuestro” por cualquier hecho delictivo, con el fin de “hacer un seguimiento para interceptar más rápidamente al vehículo”.



“Esto no tiene la finalidad de buscar infracciones por velocidad o mal estacionamiento, porque va a estar enlazado con el sistema de búsqueda de vehículos con antecedentes”, aclaró. Incluso, Villares aportó que al registrarse qué patente entra y sale de la provincia “se podría usar para un pedido de captura por parte de otra provincia”.



Fiabilidad

Antes de largar el sistema, tras la compra de la totalidad de los equipamientos necesarios -que pueden demorarse por una escasez de chips a nivel mundial-, los modelos de IA deberán ser revisados y ajustados según los requerimientos necesarios: en este caso, la detección de patentes y vehículos.



“Son modelos que tienen un entrenamiento, pero requieren un rechequeo. Van a tener una etapa de prueba, donde se vea que el modelo funcione, y cuando tengan al menos un 95% de fiabilidad en sus detecciones van a estar operativos”, detalló Villares.



Dentro de los vehículos más complejos para determinar su reconocimiento están las motos, por sus parecidos con las bicicletas. “La máquina reconoce formas y objetos accesorios, como personas o cascos. Eso se irá puliendo”, anticipó.



“Esto es parte del complemento de todo el proceso de modernización, adecuación y parametrización del actual sistema del 911, que nos va a permitir mejorar los tiempos de respuesta y controlar el accionar del personal ante los llamados que ingresen”, expresó Brilloni, quien, además, comentó que ya hubo personal de la policía de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires interactuando con el sistema que ya está vigente allá desde hace algunos años para capacitarse al respecto. (La Capital)