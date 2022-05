Personalidades presentes en lanzamiento de la temporada termal de Entre Ríos

Mariano Peluffo, fue uno de los conductores del evento

Matías Alé destacó las bondades de Entre Ríos

El actor Matías Alé

“Realmente descansás en Entre Ríos”

La expareja de Diego Maradona, Verónica Ojeda

La temporada de Termas de Entre Ríos, fue lanzada en Buenos Aires este martes. Los espacios de recreación y la tranquilidad que se ofrece desde los distintos complejos que hay en la provincia, las cualidades curativas de las aguas y otros aspectos, fueron destacados durante el evento.El evento contó con la presencia de autoridades de Turismo Nación, la Cámara Argentina de Turismo y distintas instituciones vinculadas al rubro turístico nacional. Además, diferentes artistas, conductores y celebridades nacionales.y dialogó con. Según contó, suele visitar bastante seguido la provincia. “Son visitas de perfil bajo. Ente Ríos es un lugar espectacular para descansar y relajarse. Siempre que puedo, me escapo y la paso fantástico”.El reconocido conductor, destacó: “la calidad de la gente y como se puede disfrutar de la naturaleza. Es otro el ritmo de la vida”., presente en el evento y en diálogo con, destacó: “Tengo un cariño muy especial con esa provincia hermosa. He estado en Colón, Villa Elisa, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú; a los carnavales he ido muchas veces. Termas no he visitado, y recién me acaban de decir que por haber venido me van a regalar una estadía, para llevar a mi madre. La calidad humana de los entrerrianos es magnífica, los entrerrianos son divinos, además de los paisajes, el ritmo de vida, la calidez, la calidad de vida”.De la misma manera dijo que “hay que contarle a la gente que tienen que ir a Entre Ríos, a cualquier punto de esa provincia, que es hermosa”.Y adelantó que la semana próxima comienza una gira teatral por el interior del país, la que se iniciará justamente en Entre Ríos: Gualeguay, Gualeguaychú, Concordia, Paraná, en Entre Ríos. La semana que viene ya viajo para allá”., fue otra de las que dieron el presente en el evento de lanzamiento de la temporada turística de Entre Ríos, en Buenos Aires.“Voy siempre a Entre Ríos, a hacer teatro y además, a descansar. Me encanta la provincia. Da gusto, porque descansás realmente allá, es el objetivo que tengo cuando voy y se cumple”, afirmó.