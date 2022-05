Encontraron 10 cuerpos NN en el delta entrerriano: aguardan las identificaciones

La fiscal federal Josefina Minatta confirmó que “entre los cementerios de Paranacito e Ibicuy, son diez en total los cuerpos que están siendo analizados” en el marco de la causa por vuelos de la muerte en el delta entrerriano. Afirmó que se aguardan las identificaciones de los restos para formular imputaciones en la causa."Tenemos probada la existencia de los vuelos de la muerte en la zona y creemos que se realizaron con la participación de personal y medios del Primer y el Segundo Cuerpo del Ejército. También pudo haber implicación de la Armada. Necesitamos establecer la identificación de los restos que hallamos para comenzar con las imputaciones", señaló MinattaEn septiembre pasado fueron exhumados restos de nueve personas en el cementerio de Villa Paranacito, y la semana pasada se encontró el primero de los cuatro cuerpos que se buscaban en el cementerio de Ibicuy.“Resta determinar si son cuerpos de desaparecidos. Podría tratarse de otro tipo de víctimas, hay que ser precavidos, tal vez sean personas que murieron ahogadas o en algún accidente de tránsito. Los análisis llevan entre 6 y 7 meses hasta que se obtienen los resultados”, dijo la funcionaria judicial enSobre el trabajo iniciado el lunes pasado, pero ya en el cementerio de Ibicuy, Minatta manifestó que “nosotros teníamos la información por el Registro Civil de cuatro cuerpos, tres rescatados del río y uno de la ruta. Pero como el Cementerio de Ibicuy había perdido toda la documentación por un incendio, no teníamos manera de localizar dónde habían sido enterrados. Sin embargo, a partir del testimonio de los nuevos sepultureros, supimos que no habían sido enterrados en tumbas convencionales, sino que habían quedado en un lugar que estaba a un costado de un paredón del cementerio”.Minatta agregó que “ahora procedimos a las excavaciones sobre la base de los puntos anómalos que tenía el cementerio y dimos con un cuerpo enterrado en ese lugar señalado. Nos falta ubicar tres cuerpos que estarían en el cementerio de Ibicuy. El Equipo Argentino de Antropología Forense marca como una línea de inhumación posible a continuación de estos cuerpos, pero sucede que hay tumbas posteriores construidas, así que el criterio ha sido primero analizar el cuerpo que encontramos, y luego veremos si tiene sentido continuar la búsqueda como posibilidad”.La causa por los vuelos de la muerte se inició por la denuncia judicial del periodista Fabián Magnotta tras su libro “El lugar perfecto”, que reunió los testimonios de pobladores isleños sobre el lanzamiento de cuerpos en el delta en los tiempos de la dictadura militar.La mayoría de los cuerpos, se presume centenares, fueron lanzados desde helicópteros y aviones en zona de ríos, arroyos y montes, donde se haría muy complejo encontrar los restos después, pese a lo cual algunos pocos fueron inhumados como NN en los cementerios de Villa Paranacito e Ibicuy, localidades sobre el río Paraná divididas por la ruta nacional 12 que pertenecen al departamento Islas del Ibicuy, zona sur de Entre Ríos entre el Paraná y el Uruguay, límite con norte de provincia de Buenos Aires.En el caso del cementerio de Paranacito, fue importante el testimonio de un enterrador que marcó los lugares donde había inhumado 9 cuerpos, con cruces, pero como NN. El camposanto tiene la particularidad de encontrarse sobre el río, por lo cual los restos suelen quedar bajo el agua cuando se producen inundaciones, y aparecieron con bajos niveles de conservación luego de cuatro décadas.El cementerio de Ibicuy se encuentra en zona urbana y podría presentar una conservación mayor de los restos, aunque allí no existían precisiones porque no fueron inhumados en zona de tumbas, ni con cruces. Por ello, sumado al testimonio de empleados del cementerio, fue valioso el trabajo del georadar, técnica que filma la tierra y permite ver si allí se realizaron movimientos aunque hayan transcurrido muchos años.Recientemente, un testigo relató a Magnotta que él cuando era un adolescente en el verano de 1976 ó 1977 jugaba al fútbol con amigos en una cancha ubicada al lado del cementerio de Ibicuy, y vio que llegaba una ambulancia del Ejército Argentino para inhumar a personas que se habían “ahogado”, y agregó que los restos fueron ubicados en la zona donde hoy están buscando los antropólogos.Finalmente, Minatta resalta la importancia de continuar investigando estos hechos después de 40 años: “Creo que no se toma dimensión de lo ocurrido. Y si miramos el código penal vemos que los genocidios y los delitos contra la humanidad son los más terribles. Los países no se resignan a cerrar estos casos sin una explicación sobre lo que pasó. Hay que estar muy atentos porque existe cierto negacionismo y rebrote de violencia en diferentes partes del mundo”.