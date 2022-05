Un niño se filmó con un arma y amenazó a sus compañeros de escuela

Una serie de videos comenzó a circular este domingo a la noche en grupos de WhatsApp de una escuela de la ciudad de Córdoba y causó gran preocupación entre padres del establecimiento. Las imágenes son elocuentes . En las mismas se puede observar a un niño manipulando un arma y amenazando a sus compañeros. "Mirá gordo, ¿está linda, eh? Mañana (por lunes) la voy a usar", dice el alumno de sexto grado mientras exhibe y gatilla la pistola.Los videos pasaron primero por grupos de alumnos y luego llegaron a otros de padres. Ante esta situación, una madre de la escuela ubicada en barrio Jardín realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia. "Mi hija no va a la misma división, pero comparten espacios comunes, entonces es preocupante", comentó.Por otro lado, aseguró que el arma en cuestión sería propiedad de una mujer policía que tiene contacto con el nene del video. Más allá de esta acusación, desde la Fuerza continúan investigando sobre esta hipótesis."Son cosas fuertes. Desde la escuela se escudan en que hicieron la denuncia al Ministerio de Educación, pero que no harán la denuncia judicial, que es algo que me parece tremendo", agregó la madre de una de las alumnas.Además de los videos manipulando el arma de fuego, este medio tuvo acceso a audios que también envió por WhatsApp el alumno. "Mis ganas de quemar la escuela todavía no se fueron, les digo eso, no creo que lo pueda hacer pero sí quiero", se escucha en uno de los fragmentos.En medio de la intranquilidad de los padres de los alumnos de la escuela, la mamá del niño escribió un descargo en el grupo y se disculpó "por el temor y la preocupación" que causaron los videos."Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder. Me disculpo nuevamente", manifestó la mujer.La escuela en cuestión no realizó declaraciones oficiales sobre el hecho, aunque se supo que el alumno fue suspendido hasta el próximo jueves.Consultados sobre lo ocurrido, desde el Ministerio de Educación de Córdoba expresaron que están al tanto de todo. "La escuela informó a la Dirección General del Ministerio y se solicitaron todos los informes correspondientes", afirmó una fuente de la cartera.De aquí en más evaluarán de qué manera acompañar al establecimiento educativo y a la familia del niño. Sin embargo, remarcaron que fue un hecho que "no sucedió en el ámbito escolar, sino en el ámbito privado". (El Doce)