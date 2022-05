Apareció un donante para el nene con hepatitis severa internado en Rosario

Sociedad El niño con hepatitis aguda ingresó a emergencia nacional para ser trasplantado

La aparición de un donante en La Pampa disparó en la noche del lunes un operativo que tiene por objetivo trasplantarle un hígado a un nene de 8 años que está internado en estado crítico en el Sanatorio de Niños de Rosario a raíz de una hepatitis severa.La noticia de la aparición del donante llegó a los médicos de la Unidad del Hepatología y Trasplante de ese efector minutos antes de las 21 y rápidamente se puso en marcha el operativo.El pequeño estaba en “lista de emergencia” y la intervención debía hacerse cuanto antes, ya que en las últimas horas su estado clínico se complicó.El pediatra Alejandro Costaguta, jefe de la Unidad del Hepatología y Trasplante, había detallado que en las últimas horas presentó “una desmejoría clínica y de laboratorio”.El chiquito presentó en el inicio de la semana pasada los primeros síntomas, piel y ojos amarillos, además de malestar general, fue evaluado en distintos centros médicos hasta que fue derivado al Sanatorio de Niños ante el agravamiento del cuadro y la necesidad de un trasplante, ya que se trata del centro autorizado para trasplantes infantiles hepáticos.Si bien hasta el final de la semana, ya ingresado en lista de espera en el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), no se presentaron complicaciones, el cuadro se agravó durante el fin de semana.El médico no solo se refirió a una “desmejoría clínica y de laboratorio”, sino que además indicó que en las últimas horas el niño comenzó a requerir asistencia mecánica respiratoria.“Siempre estuvimos frente a un cuadro de riesgo y por eso entró a una lista de emergencia, pero ahora estamos frente a un empeoramiento y hubo una necesidad de iniciar la asistencia con respirador”, había indicado Costaguta en horas de la tarde.Tanto a nivel nacional desde el Incucai como provincial desde el Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio) se trabaja no solo en las acciones para la promoción de la donación de órganos, tejidos y células para trasplantes, sino además en los operativos mismos para la procuración de los mismos.Si bien en los últimos años, a través de la puesta en marcha de las unidades de procuración de órganos en centros de salud clave como es en Rosario el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), se incrementó la procuración tanto de órganos como de tejidos, la voluntad de manifestarse como donante sigue siendo clave.En el caso de los mayores de 18 años, pueden pueden dejar expresada esa decisión en el Registro Nacional de Expresiones de Voluntad a través de la página web del Ministerio de Salud de la Nación y corroborar que su decisión haya quedado asentada, ingresando su documento y fecha de nacimiento.Ante el fallecimiento de un menor de 18 años, son en estos casos a su padre y madre, o adultos responsables, quienes deben otorgar el consentimiento expreso para la donación de órganos y tejidos.