FARER reclamó por el “estado deplorable” de los caminos rurales de la provincia

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) realizó su reunión mensual de Consejo Directivo en Villaguay. Los problemas de los caminos, la situación de los productores integrados de pollos, los procesos de eliminación de los envases de fitosanitarios y las exposiciones rurales, entre los principales temas que se trataron.FARER, la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, que reúne a más de quince rurales, realizó su habitual encuentro. Encabezado por el titular de la misma, José Colombatto, se puso sobre la mesa un análisis de la marcha de protesta realizada por diversos sectores autoconvocados a Buenos Aires y cada rural expuso las tareas de cara a las exposiciones que este año vuelven con aforo y atractivos tradicionales."Las distintas rurales entrerrianas ya se encuentran abocadas a las exposiciones ganaderas, industriales y comerciales que unen campo y ciudad. La cuestión sanitaria había condicionado este tipo de eventos multitudinarios, pero de no surgir nada imprevisto, este año se podrá volver a ver el despliegue productivo y la apuesta firme que el campo, el sector agroindustrial y el comercial hacen todos los días en la Argentina", resumió Colombatto.Otro de los tópicos que concentraron la atención de los presidentes y delegados giró en torno al estado deplorable de los caminos rurales en vastas zonas de la provincia, siendo destacado especialmente el deterioro y falta de mantenimiento en los departamentos Gualeguaychú y Feliciano: "en algunos casos se ha llegado a pedir la remoción del titular zonal de Vialidad ante la ausencia de compromiso, de gestión y falta de respuestas", indicó, al tiempo que agregó que "hay mucho malestar de pobladores y productores porque no se aprovecharon casi dos años de sequía para hacer trabajos de base. Resulta que ahora empezó a llover de forma normal y hay caminos intransitables. No hubo previsión, ni inversión y mucho menos empatía por parte de los funcionarios. Hoy se acerca el invierno y vemos un panorama de suma complicación", criticó.Dentro del orden del día, también se abordó la designación del presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, Carlos Mihura, como Revisor de Cuentas ante la FUCOFA (en representación de FARER); Ricardo Unrrein, presidente de Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos y de la Comisión Avícola de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), explicó del crítico panorama que atraviesan los productores; en tanto la ingeniera agrónoma, Gabriela Zermatten expuso sobre las actividades desarrolladas por Campo Limpio en Entre Ríos, recordó los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) que ya funcionan y los próximos a implementarse, entre otros aspectos.Cabe recordar que la ley N° 27.279 establece que la Fundación "Campo Limpio", integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), es la que debe llevar adelante el esquema de devolución y reciclado de envases.Dicha ley indica que quien compre un bidón de fitosanitarios tiene un año para devolver el mismo, vacío, con triple lavado y perforado. En este marco, los CAT son los únicos lugares habilitados para depositar los bidones vacíos y de allí la importancia de que se sigan abriendo nuevos puntos para recepcionar dichos envases.