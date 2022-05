Marcharon pidiendo justicia por Tahiel: “Los niños y las niñas no se tocan”

Un grupo de familiares del niño de 2 años y 11 meses que murió en un contexto de violencia intrafamiliar se movilizó por el centro de la ciudad de Gualeguaychú.La marcha arrancó en 25 de Mayo y Rocamora, cerca de las 19. Llegaron a Fiscalía donde se encendieron velas.En la puerta del ente provincial permanecieron unos minutos y decidieron seguir marchando hasta el Hospital Centenario a donde llegaron cerca de las 20. El pedido de justicia se replicó en casi toda la marcha como el encendido de velas en las puertas de los lugares visitados.Por otra parte, pidieron que Macarena Ortíz, mamá de Tahiel, siga detenida.

La abuela materna Fabiana Magallán negó haberse reunido con autoridades del Consejo Provincial del Niño, Adolescentes y la Familia."Nos fueron a buscar para declarar en la Fiscalía y después fuimos hasta COPNAF. Preguntamos si nos podían atender pero no salieron", dijo aA su vez recalcó que "queremos justicia" y precisó que los otros menores "están bien'.En tanto, los familiares tienen previsto movilizarse este martes otra vez al COPNAF en la mañana y por la tarde hasta el hospital Centenario donde permanece alojada Macarena Ortiz, mamá de Tahiel en calidad de detenida y recuperándose de una crisis nerviosa.La abuela paterna expresó que "vamos hasta el hospital para que la madre sepa que Tahiel no está solo".En tanto, la tía del nene, Silvana Ortiz, pidió que "no quede impune, para que se defiendan los derechos de otros niños y no haya tanta injusticia sobre los menores".Luego puntualizó "que no se diga que fuimos recibidos por el COPNAF. Tampoco se comunicó nadie de la Municipalidad ni del Área de Derechos Humanos".Agregó que "hacemos las marchas porque queremos una respuesta. A pesar de ser gente humilde y trabajadora hacemos valer nuestros derechos", cerró Silvana Ortiz.