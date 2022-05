Cuenta regresiva para el eclipse total de Luna: los horarios y a dónde se verá

Durante la noche del domingo 15 y la madrugada del lunes 16 de mayo se podrá presenciar un eclipse total de Luna. Este fenómeno se da cuando la Tierra se interpone entre el Sol y nuestro satélite natural generando un cono de sombra, que oscurece a la Luna tiñéndola de un color rojizo mientras se encuentra en su fase llena, por eso se la conoce como " luna de sangre", detalló la especialista Marina Fernández.Para observar este o cualquier otro eclipse de Luna, no se necesitan máscaras ni lentes homologados o filtros especiales, el procedimiento en estos casos es sencillo y seguro porque se ve a simple vista, por lo tanto, no será imprescindible el uso de un telescopio.Este eclipse será visible en una amplia región: todo América del Sur y Central, gran parte de América del Norte, sur/oeste de Europa, sur/oeste de Asia, África, en los océanos el Pacífico, Atlántico, Índico y en la Antártida.Por ejemplo,. La penumbra(hora local) del 15 de mayo, en esta primera etapa el ojo humano sólo puede detectar algún cambio en el brillo, el disco lunar se tornará más opaco. Desde las 23.27 h comienza el eclipse parcial, gradualmente nuestro satélite se oscurece a medida que se va tornando rojizo.(momento en el que la Luna está más cerca del centro de la sombra) ocurrirá a la 1.11. Luego el proceso se invierte, a medida que avanzan el tiempo la sombra de la Tierra comienza a despejar el disco lunar nuevamente, llegando el final del eclipse penumbral a las 3.50 AM.