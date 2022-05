Paranaense ganó en Fiesta Nacional del Surubí: se pescaron en total 330 piezas

Sociedad Un paranaense pescó la pieza de mayor tamaño en la Fiesta Nacional del Surubí

En ciudad correntina de Goya se realizó el fin de semana la Fiesta Nacional del Surubí, luego de dos años, debido a la pandemia de coronavirus, y en la que resultó ganador un equipo local, mientras que un pescador entrerriano lo hizo en la categoría de pieza mayor, informaron fuentes oficiales.Los ganadores concursaron a bordo del yate "María Victoria" en la zona 1, lindera al río Paraná, denominada Boca Nueva, y obtuvieron como premio una camioneta.Asimismo,Un total de 1124 equipos de diversos puntos del país y del exterior participaron este año del certamen deportivo, que tuvo su pico de emoción este sábado, con la largada de lanchas sobre el riacho Goya.Como consecuencia de diversos contratiempos en el río, dos embarcaciones sufrieron siniestros náuticos y no pudieron concursar.La Comisión Municipal de Pesca (Comupe) confirmó que durante la competencia, que comenzó el sábado a la siesta y se extendió hasta ayer a la mañana, se obtuvo un total de 330 piezas de surubí, entre los más de 1.000 equipos que se lanzaron al río Paraná para buscar el premio mayor.De acuerdo con la clasificación oficial, el ganador de esta 45ª Fiesta Nacional del Surubí es el equipo integrado por Francisco Manuel “Pocho” Tomasella y sus hijos Francisco y Emilio Tomasella, quienes se quedaron con el concurso al obtener 7 piezas con puntaje total de 110.70. Ellos pescaron a bordo de la embarcación María Victoria.La segunda posición corresponde al equipo Nº 994 de la ciudad de Reconquista, encabezado por Guillermo González Gold, con un total de 87.20 puntos. El mismo representa a la peña Amigos del Río, quien pescó a bordo de la embarcación Mi Sudor. Completa el podio en tercera posición el equipo N° 165, con un total de 64 puntos, en representación del Club Náutico Los Talas”, con el pescador Flavio José Motta a la cabeza y a bordo de la embarcación La Chacarera.. Le sigue en la segunda posición Matías Iban Verón, con un surubí de 1,14 metros (y otra de 57 centímetros) de la barra pesquera Surubí Kokito, de la ciudad de Goya. Muy cerca quedó en el tercer puesto Germán Wolf, de la misma barra que Verón y con una pieza registrada de 1.13 metro.El premio a(por longitud) quedó compartido entre las pescadoras Gabriela Hojberg y Patricia Barrera, las dos con capturas de 98 centímetros cada una. Las sigue Uliana Daiana Ayelén, con otra pieza de 97 centímetros.Todos los equipos partieron el sábado a la siesta a sus lugares asignados en el río Paraná, y volvieron progresivamente durante la mañana de este domingo.como parte de la veda que rige en la provincia de Corrientes y que tiene el propósito de proteger la fauna íctica ante la bajante extrema e histórica del río Paraná.Entre otros, se inscribieron este año para participar el ex futbolista y actual manager del Club Atlético River Plate, Enzo Francescoli; el gobernador correntino, Gustavo Valdés; el líder del grupo de cumbia Damas Gratis, Pablo Lescano, así como el ex arquero de la selección de fútbol Nery Pumpido.Luego de dos años sin fiesta, la ciudad vivió, en forma paralela, la Expo Goya, donde se realizó, desde el miércoles último, un festival de música con la participación de artistas nacionales como Miguel Mateos, Los Palmeras y Nahuel Penisi, entre otros.