Enfermeras le festejaron los 15 años a niña entrerriana que espera un trasplante

Milena Velázquez, oriunda de Santa Elena, cumplió 15 años este domingo y fue sorprendida por el personal de salud del Centro Pediátrico de su localidad. La adolescente sufre Hidrocefalia y una malformación denominada Arnold Chiari tipo II, y espera un trasplante de riñón.La joven llegó a su ciudad luego de estar un mes internada en el hospital Garrahan. Una de las enfermeras que tuvo la iniciativa, contó que “mientras le realizaba los chequeos y le controlaba los signos vitales, le pregunté cuantos años tenía y me respondió `el domingo cumplo mis 15, y no podré festejar por estar acá´. Así fue cómo surgió el festejo, soy así me sale del corazón" expresó.Con colaboración de otras colegas enfermeras de dicha localidad tomaron la iniciativa de festejarle a Milena, sus tan anhelados quince. A la organización se sumaron otras compañeras profesionales de la guardia del nosocomio infantil.Este domingo los festejos arrancaron con un desayuno sorpresa, después del mediodía comenzaron los preparativos para ese momento especial. Fue una revolución, pero cargada de emociones; el Centro Pediátrico se vistió de fiesta: colgaron globos, guirnaldas, letreros y una enorme torta con el número 15, el equipo de guarda y familiares comenzaron a llegar y aguardaron el ingreso de Mile con aplausos, lágrimas y mucha emoción.La joven cantante Aixa Acevedo interpretó unas canciones de Gilda junto al tecladista Paulino Bordon y Pehuen Gonzalez en guitarra, ya que ella es una gran admiradora de dicha cantante popular, hasta el punto que vestido y corona fueron una representación de su amor por la artista argentina. Luego Mile entregó las 15 velas a sus seres más queridos, como así también a quienes se habían embarcado de ese hermoso festejo."La conozco desde que empecé a trabajar en el Pediátrico, es una niña maravillosa y que aún espera su riñón. Yo me aferro mucho a los niños, no solo por mi profesión, sino que soy así con todos. Siempre trato de animarlos a los más vulnerables que necesitan de afecto y cariño. Es mi manera de transmitir amor" cerró Carina Sánchez. Publicó el medio