Aumentó el costo del peaje para cruzar el Túnel Subfluvial: los nuevos valores

Desde el Túnel Subfluvial se informó que a partir de las 00:00hs. de este domingo se modifica el actual cuadro tarifario. Cabe recordar que el aumento se iba a aplicar el 1° de mayo, pero por problemas de sistema debió postergarse por una semana.



“El Ente Interprovincial no recibe subsidios ni subvenciones - como sí ocurre con otros corredores viales- por lo que, la adecuación tarifaria, es imprescindible para la ejecución de obras como el nuevo sistema de peaje, y otras necesarias e indispensable para garantizar el mantenimiento y funcionamiento del viaducto, a los fines de brindarle óptima seguridad vial al usuario”, fundamentaron en un comunicado al que accedió este medio.



Y agrega: “Por último, se informa que se mantiene vigente la Resolución del Consejo Superior Interministerial, que otorgan un descuento del 50% a la categoría I y el 20% a las categorías III (Servicio de Transporte Público Interurbano regular que une ambas Provincias) y las categorías IV y VI (Empresas con domicilio y radicadas en las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos). El nuevo cuadro tarifario Categoría 1: Vehículos de hasta 2 ejes y menos de 2,10m altura y ruedas simple. Motos- Autos- Pick- Up, ambulancias-combis o trafics, etc. -- 150 pesos



Categoría 2: Vehículos de 3 y 4 ejes y menos de 2,10 m de altura y ruedas simples. Autos o pick-up con remolque (lancha, casa rodante, acoplados de menos de 2,10 de altura), casas rodantes autopropulsadas, pick-up de 3 ejes -- 350 pesos



Categoría 3: Vehículos de 2 ejes y más de 2,10 de altura. Camiones-Ómnibus-Maquinaria agrícola o Vial y cualquier otro tipo de vehículo con las características antes mencionadas -- 600 pesos



Categoría 4. Vehículos de 3 ejes y más de 2,10 m de altura. Camiones-Ómnibus- Maquinaria agrícola o Vial y cualquier otro tipo de Vehículo con las características antes mencionadas -- 900 pesos



Categoría 5. Vehículos de 4 ejes y más de 2,10 m de altura. Camiones-Ómnibus- Maquinaria agrícola o Vial y cualquier otro tipo de Vehículo con las características antes mencionadas -- 1000 pesos



Categoría 6. Vehículos de 5 ejes y más de 2,10 m de altura. Camiones-Ómnibus- Maquinaria agrícola o Vial y cualquier otro tipo de Vehículo con las características antes mencionadas -- 1200 pesos



Categoría 7. Vehículos de 6 ejes y más de 2,10 m de altura. Camiones-Ómnibus- Maquinaria agrícola o Vial y cualquier otro tipo de Vehículo con las características ante mencionadas -- 1300 pesos



TARIFA ADICIONAL POR CRUCE DE ASFALTO -- 5500 pesos



TARIFA ADICIONAL POR CORTE DE TRANSITO -- 5500 pesos