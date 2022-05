El río Uruguay llegó al nivel de alerta en Corrientes y hay evacuados

Paso de los Libres cerró su costanera ante la creciente del río Uruguay y ya hay 10 familias evacuadas. A la medianoche, la altura del río era de 7,89 metros, y se había entrado en la etapa de alerta. Esperan superar la marca de evacuación (que es 8,50 m) entre hoy y mañana. Las casas y calles a la vera del río Uruguay están bajo agua.



Durante el mediodía de ayer se reunió en el destacamento de Prefectura Naval Argentina, en la costanera de la ciudad, el Comité de Seguridad conformado por Fuerzas Armadas y de Seguridad con el fin de aunar criterios ante la emergencia.



Resolvieron que las fuerzas de seguridad patrullarán las zonas costeras para evitar que se generen accidentes debido a la creciente, mientras que Prefectura Naval Argentina llevará a cabo acciones preventivas en el agua con apoyo logístico de lanchas, motos de agua y otros tipos de embarcaciones.



Ante la alerta temprana emitida durante el viernes pasado, 10 personas ya realizaron la evacuación y la Dirección de Defensa Civil activó el protocolo correspondiente a inundación por creciente, alistando el Centro de Operaciones y Evacuados Municipal ubicado en el ex Regimiento de Infantería 5. Los evacuados cuentan con la asistencia permanente de la Secretaría de Acción Social.



“Los autoevacuados son pescadores que tienen sus casas a la vera del río. Ellos quedaron totalmente bajo el agua”, explicó a El Litoral Alcides Acuña, director de Defensa Civil de la ciudad.



“En total son 15 personas mayores y 10 menores. Ellas no quieren salir del lugar porque tienen sus animalitos y cosas que cuidar. Entonces les llevamos elementos para que se puedan quedar en carpas en la zona”, sostuvo el funcionario.



“Se les está asistiendo con eso y estamos constantemente con ellos ahí”, dijo. Sobre accidentes o inconvenientes viales a raíz del cierre, detalló que no hubo hasta el momento.



Por otro lado, destacó: “Estamos en estado de alerta. Es casi seguro que vamos a superar ampliamente la etapa de alerta y llegar a una etapa de evacuación”.



Sobre lo que pueda pasar en términos de una eventual evacuación, el profesional dijo que se hace un seguimiento “hora a hora”. “Depende del comportamiento del agua la cantidad de familias que tengamos que evacuar. Con nueve metros tenemos que evacuar a 20 o 30 familias que van a ser afectadas si llega a esa altura. Si se superan los 10 metros tendríamos que pensar entre 50 y 60 familias”, mencionó.



Además, las autoridades locales solicitaron a los peatones y conductores respetar las indicaciones municipales relacionadas al posible cierre de la costanera de la ciudad para evitar accidentes. “También se ruega a los transeúntes evitar circular en zonas costeras debido al posible contacto con insectos y alimañas”, pidieron desde el Municipio.



Las referencias para las medidas preventivas están basadas en la inundación del año 2017. “Ese archivo es nuestra referencia. En aquel año tuvimos una crecida de 11,05 metros. Fueron evacuadas 600 personas y casi 1000 autoevacuados”, cerró. La Municipalidad también recordó a la población que en caso de necesitar asistencia de Defensa Civil deben comunicarse a la línea gratuita (103) de guardia permanente.