En 10 años, 12.655 personas cambiaron su DNI y el 62% eligió la categoría mujer

Los datos se desprenden de un informe realizado por la Dirección de Población del Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio de Interior de la Nación, en el que además se indicó que desde la implementación del decreto N°476/21 hasta el 31 de marzo pasado se han realizado 354 rectificaciones de DNI con nomenclatura "X", que significa género no binario.



Otro de los datos relevados en estos casi 10 años que lleva la ley, desde que fue promulgada el 24 de mayo de 2012, es que la población que cambió su género en el Documento Nacional de Identidad se caracteriza por ser joven adulta, el promedio de edad es de 33 años y la mitad de la población tiene menos de 30.



En cuanto a la estructura etaria de las personas que rectificaron el sexo asignado al nacer, se observa que la población de género varón y no binario es más joven que las personas de género mujer.



En el informe, que se elaboró con el objetivo de caracterizar a la población que realizó la rectificación de sus datos de identificación de acuerdo a su identidad de género autopercibida, se hace especial mención a la pandemia de coronavirus, ya que, en 2020, se redujeron los trámites, aunque ya en 2021 se empezó a observar un aumento notable, retomando la tendencia alcista de los años anteriores.



Así, se indicó que durante los años 2012 y 2017 entre un 70% y 90% de las rectificaciones realizadas por año eran por cambio a género mujer, mientras que a partir del 2018 entre un 45% y 58% de los trámites realizados corresponden a cambios por la categoría varón.



Cuando se analiza la edad en que las personas realizan el cambio de género, se indica que las personas que eligen por género varón lo hacen en edades más tempranas en relación a los demás géneros elegidos.



Actualmente, 26 de cada 100.00 habitantes en el país tienen el DNI rectificado acorde a la Ley de Identidad de Género, siendo la Ciudad de Buenos Aires la que presenta mayor cantidad de habitantes que realizaron el trámite (47 personas cada 100 mil habitantes), le siguen las provincias de Salta, La Rioja y Tierra del Fuego (entre 37 y 36 personas cada 100 mil habitantes).



En el informe también se indica que el 37,5% del total de personas con residencia en Argentina tiene domicilio en el AMBA, que esta concentración es mayor entre las personas de género no binario (52,3%), luego entre las de género varón (42,9%) y en menor medida entre las de género mujer (33,1%).



El 2,2% de las personas que rectificaron su DNI son extranjeras, principalmente optaron por la opción "mujer" y la mayor parte reside en CABA y en la provincia de Buenos Aires.



En tanto, y uno de los últimos datos que se relevó en el informe es que entre las 335 personas que realizaron el cambio de género en el DNI y murieron, se destaca que el promedio de edad de muerte es 40 años y el 75% murió antes de los 53 años.