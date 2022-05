Los colectivos de la ciudad de Santa Fe retomará los recorridos nocturnos

Las empresas que prestan el servicio de transporte por colectivos en la ciudad de Santa Fe deberán restablecer los recorridos nocturnos normales de manera inmediata. Así lo anunció la directora de Movilidad, Andrea Zorzón, tras una reunión celebrada este mediodía. Además, descartó un aumento inmediato del boleto, aunque reconoció que es una posibilidad que está en estudio, y reveló que la Municipalidad está haciendo "aportes extraordinarios muy importantes", por un monto de 50 millones de pesos, para paliar la situación.



"El recorrido nocturno va a volver a prestarse. Las empresas levantaron la medida intempestiva que adoptaron en el marco de un día en el que todavía había posiciones a resolver a nivel nacional y que es lo que todos estábamos esperando", dijo la funcionaria en diálogo con el móvil de AIRE. La decisión comprende también a los recorridos y frecuencias de los fines de semana.



"A las empresas se las intimó para que retomen los recorridos que corresponden y se las sancionó por los incumplimientos del día de ayer, particularmente a las empresas Autobuses Santa Fe y Recreo que son las que incumplieron con las frecuencias", agregó.

La reunión entre el Municipio y los representantes de las empresas de colectivos se realizó en la Dirección Ejecutiva de Movilidad, en calle Lisandro de la Torre 3066.



Zorzón contó que también aplicaron apercibimientos a partir de un informe del Órgano de Control, que reportó que las empresas no conectan los equipos de GPS de los coches, un dispositivo fundamental para poder controlar el cumplimiento de las frecuencias y para que funcione correctamente la aplicación Cuándo Pasa.



"Entendemos los planteos de las empresas pero no deben ser los usuarios los perjudicados. Hay medidas a nivel nacional que no están resueltas y que siempre perjudican a las ciudades del interior, con un esquema de subsidios que es muy desigual con respecto a lo ya otorgado al Amba", reclamó.



El gobierno municipal, en el marco de las autorizaciones previstas por la ordenanza que declaró el año pasado la emergencia en el transporte público de pasajeros y que permite redireccionar partidas del boleto municipal para estudiantes secundarios, va a hacer un aporte extraordinario de 50 millones de pesos en tres cuotas, "lo que va a estar condicionado a la prestación del servicio como corresponde, tanto en cantidad de coches como en kilómetros", advirtió Zorzón.