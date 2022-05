La familia del kiosquero asesinado durante un robo cerrará el negocio

Mediodía de jueves en el kiosco "Pato", sobre Avenida de Mayo al ochocientos, en el centro neurálgico de Ramos Mejía. Nicolás y Tomás Sabo están a pleno atendiendo al público mientras sus abuelos Pedro y Magdalena acomodan la mercadería que les dejaron los proveedores. Todos los días, de ocho a ocho, doce horas sin parar menos los domingos. "Sólo cerramos una semana cuando pasó lo que pasó y tuvimos que abrir para poder comer"."Cuando pasó lo que pasó", dice Pedro (75), dueño de un rostro que se enrojece y no puede controlar el desasosiego. Lo que pasó es el asesinato de su hijo Roberto Sabo , el kiosquero de 48 años baleado a quemarropa por Leandro Suárez (29), un delincuente con antecedentes, en complicidad con una menor de 15 años.Este viernes, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza, Federico Medone, solicitó la elevación a juicio de la causa para que Suárez sea juzgado por "robo agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad, homicidio criminis causae, portación y tenencia ilegal de arma, robo agravado y hurto agravado, todos en concurso real entre sí". Suárez, quien tiene antecedentes penales y había terminado de purgar una condena en agosto de 2020. Ahora está detenido.Este sábado 7 se cumplirán seis meses del crimen y para este viernes, a partir de las 19, está prevista una marcha para pedir justicia y más seguridad, que partirá desde Avenida de Mayo 865."Esto es ya no es vida, uno se automatiza, se levanta, abre el negocio y labura porque no queda otra, pero esta vida apagada, oscura, ya no es vida para mí, ni para mi esposa Magdalena, y es muy dura para mis nietos Nicolás y Tomás, y también para Patricia, la mujer de Roberto", remarca Pedro."Por suerte estamos muy unidos, somos un bloque inquebrantable, pero estamos de acuerdo en que ya no queremos venir más al kiosco y estar a merced de los delincuentes. Tengo miedo que le pase algo a mis nietos", dice.Hace sesenta años que Pedro trabaja en el rubro y su vida ha sido madrugar y estar horas poniendo el cuerpo: "Yo creo que tanto mi mujer como yo nos merecemos descansar, intentar encontrar algún estímulo que nos haga disfrutar como podría ser un viajecito, o alguna escapada de fin de semana. Ojo, a mí laburar me ayuda a no pensar en Rober, pero las condiciones son muy estresantes y no confío en los que nos tienen que cuidar. El delincuente está al acecho, esperando la oportunidad y no tendrá compasión".Nicolás (26) abraza a su abuelo, quien se refriega los ojos y va a atender al público: "La muerte de mi viejo es un agujero enorme, su ausencia es notoria y no la podemos caretear. Imaginate que estamos laburando en el lugar donde él estuvo más de veinte años y donde lo mataron como a un perro. O sea que su espíritu, esencia, voz, hasta sus bromas están aquí en forma constante".Y agrega, con lujo de detalles: "A veces creo que por ese pasillo -señala el fondo del comercio- está por aparecer, es muy loco, puede resultar hasta morboso estar aquí, pero tenemos en claro que si de elegir ya no estaríamos, pero es la fuente de ingresos de toda la familia".?Magdalena, la mujer de Pedro y madre de Roberto, pasa por al lado de Nico y le acaricia el pelo. Es muy transitado el interior del comercio. "La abuela está siempre, es una pieza vital, aunque ella prefiere no hablar de papá y se la respeta. Yo necesito recordarlo, mencionarlo y cuando hablo de él se me viene una sonrisa, porque siempre estaba sonriente el guacho, era un tipo copado, a veces pendejo, joder era su ADN... Para mi hermano y para mí, papá era un planazo... que una pizza, un partido al truco, desafíos en la play, se calentaba cuando perdía", repasa con alegría el hijo mayor.Escucha "desafíos en la play" y asoma Tomás (18) también sonriente. "Papá me decía: 'Estoy cerrando el kiosco, preparate la merienda, el mate con leche, que llego en un ratito'. El mate con leche era un invento de él que nos encantaba... Y llegaba nos hacíamos unos partidos en los que nos sacábamos chispas. Yo jugaba con el Aston Villa y él con él Bayern de Munich por Lewandowski, que se llama Robert, como él... (hace una pausa larga). Papá era mi mejor amigo. Cuando conocí a mi novia Micaela, la primera salida fue al cine y papá me llevó hasta la puerta y no me dijo nada hasta que bajé. Me guiñó el ojo y tiró 'confiá, será una gran noche'. Y no se equivocó"."Papá siempre insistió conmigo y con mi hermano que sentemos el culo y nos formemos para evitar tener que estar horas y horas en este lugar. Él amaba el kiosco, era su vida, su casa, su refugio, pero no lo quería para nosotros, porque es esclavizante, porque no da respiro, no hay días libres. Y tenía razón el viejo, por eso estudio, para dedicarme a una actividad que también podría hacer en otro país", cuenta Nicolás.Asiente Tomás: "Yo también voy a estudiar programación. Es un año intenso, que te forma para, entre otras cosas, diseñar y crear páginas web. Hablamos mucho de cerrar el kiosco e irnos a vivir a fuera. Tenemos un primo hermano contador, que está en Génova (Italia), y que se fue hace menos de un año. ¿Sabés por qué se fue? Por la inseguridad. En ese momento pensábamos que exageraba y a los pocos meses asesinaron a nuestro viejo".El contrato del alquiler del kiosco vence en octubre "y no tenemos pensado renovarlo; es más, vamos a vender el fondo de comercio", hacen saber los hermanos.Reaparece Pedro, algo más revitalizado. "Todas las mañana abro el kiosco con mi mujer y siempre con la misma sensación de que nos puede pasar algo... Es horrible sentir ese peligro, tener el pensamiento que en cualquier momento te la ponen. Ya estoy cansado, quiero dejar de correr... Me reprocho no haber insistido con Roberto para que estudiara algo y no se involucrara tanto acá, pero se enganchó y no hubo vuelta atrás... Él era un fenómeno dibujando, creando retratos, le insistí para que estudiara artes plásticas pero no me dio bola, pero estos -por sus nietos- tienen que estudiar".Nico y Tomy tranquilizan a los abuelos. "Perdieron a un hijo y nosotros a nuestro papá. No hay derecho a que vivan con el corazón en la boca. No podríamos tolerar que les pasara algo a ellos, o a cualquiera de nosotros. Y estamos paranoicos, viste... miramos las caras de los que entran, los gestos, vivimos en estado de alerta. Tampoco es fácil cerrar el kiosco y pensar en una vida en otro país, pero hay que ser más flexible. Papá era terco, cabeza dura, tenía casa propia, auto, no había necesidades y laburaba los domingos... Y un domingo lo mataron", mastica Nicolás.¿Qué diría Roberto Sabo si se enterara que cerrarán el kiosco? "Seguro que le dolería, pero sabiendo lo que pasó no dudaría en bajar la persiana y proteger a la familia", coinciden Nicolás y Tomás. "Estas cuatro paredes eran la vida de Rober, pero más importante era su familia. Era parecido a mí, un loco por el laburo, pero con sentido común", reflexiona Pedro.En tren de recuerdos, Nico y Tomy se ríen en simultáneo. "¿Te acordás cuando el viejo daba vueltas en las últimas vacaciones?", dice Tomy. "Sí, qué chabón vueltero. Nos propuso ir de vacaciones todos juntos pero no encontraba las palabras", refresca Nico, mientras su hermano se ríe. "'Sean sinceros, no tengan vergüenza: ¿les gustaría venir de vacaciones conmigo o creen que se van a aburrir o que no da?', nos preguntó a principios de 2021. Nos fuimos a Las Grutas todos y la pasamos genial. Y hoy ese recuerdo de ese viaje, las fotos que tenemos juntos de aquel verano son un tesoro".