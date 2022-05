Dos elefantas de Mendoza serán trasladadas a un santuario en Brasil

El traslado de las dos elefantes hembras, Pocha y Guillermina, desde el Ecoparque de Mendoza hacia el santuario de elefantes ubicado en Brasil, se da en el marco del Plan de Derivación de Animales de la Dirección del ex Zoo. Los dos ejemplares cumplieron de manera exitosa la cuarentena y podrán ser trasladados a fin de mes.Los elefantes asiáticos hembra (Elephas maximus) vivirán en el Santuario de Elefantes Brasil (SEB), una organización sin fines de lucho. Este destino cuenta con ambientes naturales adaptados para mejorar y garantizar la calidad de vida de los elefantes, además de un equipo humano y profesional altamente calificado y las infraestructuras necesarias.El proceso de derivación cuenta actualmente con toda la documentación y certificación de carácter nacional e internacional para hacer efectivo el traslado. Por tratarse de un traslado internacional, las gestiones administrativas involucran a ambas naciones latinoamericanas, por lo que ha sido indispensable contar con el compromiso y la predisposición de las autoridades estatales de Argentina y Brasil.Desde la Dirección del Ecoparque confirmaron que se dio inicio con el operativo de traslado de Pocha y Guillermina al Santuario, por lo que se está trabajando continuamente en las últimas adaptaciones de los contenedores, que se preparan para ser abordados en los camiones que llegarían el próximo jueves a la provincia.En cuanto al diseño de los contenedores, los mismos han sido diseñados y construidos especialmente con características y materiales para el transporte de elefantes en cumplimiento con las reglamentaciones internacionales. Tiene un peso aproximado de 5 toneladas y sus medidas son 5 metros de largo, 2 metros de ancho y 3,20 metros de altura, lo que permitirá a Pocha y Guillermina viajar de manera cómoda y segura. Cuentan con una cámara para poder monitorear al elefante y evaluar su estado minuto a minuto y posee bandas de soporte para poder sostener al animal en caso de que desee descansar durante el traslado.El secretario de ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, expresó que “es muy importante destacar que el Santuario se hace cargo de los gastos para trasladar ambos ejemplares y nos ofrecen estos contenedores especiales y camiones que son de su propiedad, para concretar la logística de traslado. Todo este financiamiento fue conseguido por el santuario bajo la modalidad de crowdfunding gracias a la colaboración de personas y asociaciones de todo el mundo que tienen un interés común: el bienestar de estos animales”.El anuncio del traslado de las elefantes se produce cuatro días después de que se conociera que la última hipopótamo del Ecoparque había fallecido. Con un comunicado oficial, desde el ministerio de Ambiente de la provincia indicaron que durante la madrugada dle sábado había falleció la "hipopótamo más geronte que se albergó en el Ex Zoo de Mendoza, con aproximadamente más de 40 años de vida". Desde la cartera indicaron que la muerte se produjo por "causas naturales debido al deterioro en su salud por la avanzada edad del animal". Sin embargo, referentes de la oposición y de organizaciones ambientalistas apuntaron contra la administración del Ex Zoo, que nuevamente quedó en la mira.