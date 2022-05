El niño internado con una hepatitis aguda necesitará un trasplante

El mediodía de este viernes, el equipo de médicos que atiende al chico de 8 años que está internado por una falla hepática grave decidió inscribir al paciente en la lista del Incucai para que habiliten el trasplante de hígado, ya que no queda otra alternativa para mejorar su salud.Al no mostrar signos de recuperación, en las últimas horas, los especialistas de la Unidad de Hígado y Trasplante Hepático del Sanatorio de Niños (único centro autorizado para este tipo de intervenciones en esta zona) decidieron que el tratamiento adecuado es el trasplante y que debe hacerse lo más rápido posible.Aún no se sabe si el donante será una persona relacionada a su familia, lo que es habitual en estos casos.El caso llamó la atención, ya que hace pocos días la Organización Mundial de la Salud emitió un alerta por un incremento sorpresivo de cuadros de hepatitis graves infantiles sin causa conocida en Gran Bretaña y otros países, especialmente en del hemisferio norte.Cuatro chicos fallecieron, mientras continúan las investigaciones para determinar qué está produciendo el problema y si todos estos casos guardan alguna relación.Por el momento la pista más fuerte apunta a un adenovirus (F41), pero no se confirmó hasta el momento que ese sea el motivo del brote registrado en Europa.Está descartado que las vacunas, tanto la del Covid como otras, hayan motivado esta situación.El paciente fue atendido en un primer momento en el centro de salud Eva Perón de Funes, al que concurre con su familia en forma habitual.Se trata de un paciente sin antecedentes de enfermedad que tiene todas las vacunas al día y controles periódicos.Los médicos del centro de salud lo derivaron de inmediato a Rosario al registrar rápidamente que tenía un compromiso hepático (además tenía algunos síntomas respiratorios leves, típicos de la época).Desde el Hospital Zona Norte, donde continuaron con los análisis, se decidió derivarlo al Sanatorio de Niños para que sea evaluado ante la posibilidad de que requiera un trasplante.No se conoce por el momento la causa del problema que llevó a este chico al actual estado de salud.Por otro lado, Alejandro Costaguta, jefe del servicio del Sanatorio de Niños dijo a este diario que no siempre se pueden determinar los motivos de una falla hepática.También negó que por el momento haya un brote de hepatitis aguda en nuestra zona y pidió prudencia y calma a la población.Los síntomas ante un daño hepático severo son: piel y ojos que se ponen amarillos, cansancio o fatiga, orina oscura. (La Capital)