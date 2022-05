Hepatitis aguda grave: cómo se contagia, síntomas y consejos para prevenirla

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó en las ultimas horas el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en el país, se trata de un niño de 8 años que se encuentra internado en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario.De esta manera, la Argentina se sumó a la lista de, al menos, 20 países con pacientes confirmados de esta patología que afecta a más de 230 menores en el mundo.Cabe aclarar que la hepatitis es una inflamación del hígado, hay diferentes causas que llevan a esa inflamación, como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, C, D y E. Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, se habla de una hepatitis aguda. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.Sobre este tema, la médica pediatra, Flavia Lell, expresó ante Elonce que “el virus generalmente se transmite por las secreciones, saliva catarro y demás”. Además, aconsejó que “se extremen los cuidados y la higiene; lavarse las manos, utilizar alcohol para desinfectar, ventilar las habitaciones”.En este sentido, hizo hincapié en que se complete con los esquemas de vacunación, “durante la pandemia muchos dejaron de lado el tema de las vacunas y es fundamental que se tengan las vacunas contra la hepatitis A y B”.“De todos modos no podemos saber qué es exactamente lo que ocasiona la enfermedad y es algo que desconcierta la enfermedad”, aseguró.La especialista aclaró que la hepatitis aguda tiene diferentes síntomas: gastrointestinales, como diarrea o vómito, fiebre y dolor muscular, pero lo más característico es la ictericia — una coloración amarilla de la piel y los ojos.