Feriado por el Censo: quiénes trabajan y qué sucederá con el transporte público

Ley 24.254

Sociedad Feriado del 18 de mayo: qué estará prohibido y cómo se paga a quienes trabajen

El Censo nacional 2022 se realizará el miércoles 18 de mayo desde las 8 de la mañana. Aunque existe la posibilidad de contestar el cuestionario de antemano por la vía virtual,al menos para mostrarles el código que da la página oficial y por eso la jornadaen los casos en que sea posible y las empresas lo dispongan. La jornada del Censo 2022Durante esas 12 horas no se podrán llevar a cabo funciones de teatro o cine, competencias deportivas ni reuniones sociales, y estarán cerrados las confiterías, restaurantes, rotiserías, panaderías y comercios en general.Los, como las guardias médicas o los medios de transporte, serán los únicos rubros que no dejarán de funcionar debido al Censo 2022 peroTal como ya ha informado, la jornada no laborable se establece en base a una norma de 1993, la cual define también qué actividades estarán restringidas ese día.A fin de facilitar la permanencia de la población en sus domicilios, la ley 24254 instituye como feriado nacional la fecha en la cual se disponen los sucesivos censos nacionales.En la misma puede leerse que-Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y clubes.Asimismo,La legislación vigente estipula que el transporte público funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.Sobre la modalidad online Mariano Poledo, director nacional de Planificación y Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC, explicó que "permite realizar el censo digital, y el día 18 de mayo cuando concurra el censista al domicilio, se le entregue el código de seis dígitos que te brinda una vez terminado el cuestionario del censo digital".Poledo explicó que al realizar el censo digital "se aliviana el tiempo en campo tanto para el censista, como para la población" y aseguró que los datos que se brindan en el Censo 2022 "no son compartidos con otros organismos con fines regulatorios o impositivos. El Indec no comparte, ni compartirá, datos individuales con organismos municipales, provinciales, ni nacionales".