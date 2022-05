Juzgan al juez qué liberó a un acusado de abuso porque usó preservativo

La acusación



El martes 3 de mayo comenzó el juicio contra el juez santafesino, Rodolfo Mingarini , por “fallos misóginos”, entre los que se destaca la liberación de un acusado por abuso sexual por usar preservativo al violar a su víctima.En la audiencia tanto Jorge Barraguirre, procurador de la Corte y denunciante; junto con Mingarini, dieron sus valoraciones sobre las pruebas que conformaron la causa contra el magistrado. El Tribunal de Enjuiciamiento, tendrá 10 días para dictar una sentencia.Este jueves por la mañana, 13 diputadas de seis bloques dieron una conferencia de prensa en conjunto con la mesa Ni Una Menos para reclamar la "urgente destitución" de Mingarini. El magistrado está suspendido desde septiembre por sus actuaciones en los Tribunales santafesinos contra los derechos de mujeres y niñeces.En ese marco las legisladoras hicieron un contundente acto para marcar posición y hacer un pedido concreto: que lo destituyan. Las diputadas presentes fueron Gisel Mahmud, Damaris Pachotti, Leonela Catalini, Erica Hynes, Matilde Bruera, Lucila De ponti, Agustina Donnet, Mónica Peralta, Cesira Arcando, Rosana Bellatti, Silvana Di Stefano, Silvia Ciancio y María Laura Corgniali. Las militantes de la mesa Ni Una Menos leyeron las adherencias de organizaciones de toda la provincia y el país.Mientras sostuvieron juntas la bandera de Ni Una Menos, hicieron la lectura del siguiente documento:"Las presentes de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, expresamos nuestra postura en relación al proceso de enjuiciamiento del juez Rodolfo Mingarini y decimos que, hemos denunciado su práctica consolidada y mantenida en diversas audiencias y resoluciones en las que no aplicó la normativa vigente en materia de derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, alejándose del plexo normativo que hace al bloque de convencionalidad y constitucionalidad argentino en la materia"."Que del proceso de investigación llevado a cabo sobre su accionar se desprende que el razonamiento de Mingarini afecta sensiblemente los derechos de las víctimas, llevando en muchos casos a la humillación en un irresponsable proceso de revictimización, con manifestaciones burdas y hasta insultantes"."Se observa que no representan hechos aislados, sino interpretaciones que hacen a su concepción del mundo, sus prejuicios, sus mandatos patriarcales; alejándose de la normativa nacional y provincial, tratados de derechos humanos y nuevos paradigmas de las infancias, derechos de mujeres y disidencias"."El citado «magistrado» haciendo caso omiso al cúmulo de pruebas aportadas en cada caso particular se manifiesta con base en sus pareceres o en el convencimiento o no que le pudo propiciar la exposición del caso, situación netamente subjetiva, arbitraria y peligrosa, tanto para las víctimas como para la seguridad jurídica"."Jueces como Mingarini quitan credibilidad en un sistema que pueda acompañar las necesidades de la sociedad y la justicia que el caso amerite, su comportamiento reñido con la ética están ajenas de la conducta decorosa y digna que debe observar todo magistrado, alterando además el principio de imparcialidad al apartarse de la objetividad referenciada. Por todo lo expuesto consideramos que jueces como Rodolfo Mingarini no pueden ni deben estar en la Justicia santafesina. ¡Por lo tanto exigimos su urgente destitución!".Rodolfo Mingarini fue acusado por “incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial”, así como por “ignorancia del derecho”. Vale aclarar que el Juez Penal está suspendido desde septiembre del 2021.La defensa reconoció que “la frase en el caso Spies (al que liberó por usar preservativo) ‘fue poco feliz’”; mientras que la Procuración pidió la destitución y que la Justicia “proteja especialmente a las víctimas de violencia sexual”.Quienes juzgan a Mingarini son: los seis miembros de la Corte Suprema de Justicia, Maximiliano Pullaro, Armando Traferri y representantes de los Colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista.La mitad de los fallos por los cuales el Juez Penal de Santa Fe afronta el juicio político son sobre causas de abuso sexual en las que “desoyó” las pruebas e ignoró a las víctimas. Mingarini bajó penas a los acusados por no golpear a las víctimas o porque no tenían antecedentes, según detalla Diario UNO de Santa Fe.Las acusaciones de Barraguirre se centran en los argumentos que utilizó el Juez en sus fallos y por eso lo acusa de “ignorancia manifiesta del derecho, de incumplimiento reiterado de obligaciones del cargo y de falta o carencia de otras aptitudes esenciales para el cumplimiento de la función judicial”.