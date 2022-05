Hepatitis: "Es un caso aislado, no podemos contextualizarlo en brote de Europa"

Declaraciones de Martorano



Este miércoles se detectó en la provincia de Santa Fe un caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en un niño de ocho años, que fue internado en el Hospital de Niños de Rosario Zona Norte "Roberto Carra". La confirmación encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, ya que en el mundo se registraron pocos hechos similares y que estarían causados por un patógeno común llamado adenovirus 41.El infectólogo Eduardo López señaló este jueves que el primer caso de hepatitis aguda que se registró en la ciudad de Rosario es "aislado", pero consideró que "hay que estar alerta" ante la posibilidad que aparezcan otros."Apareció el primer caso en Rosario, aparentemente está estable y es un caso aislado. Habrá que estar atentos con las alarmas lógicas para ver si hay otros casos o no", expresó, a la vez que comentó que "es una enfermedad que en general, en los chicos se manifiesta una gastroenteritis y después materia fecal tipo masilla u orina color marrón".En tanto, López señaló: "No es una enfermedad benigna porque en algunos casos fue necesario hacer un trasplante hepático porque el hígado dejó de funcionar"."La hepatitis clásica es una enfermedad muy benigna y pasa desapercibida en muchos chicos. Para la hepatitis A Argentina tiene en el calendario nacional de vacunación, esa vacuna al año de edad, se da en forma gratuita y junto con eso tiene la vacuna para la Hepatitis B", aseveró.La ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, dijo que el niño de 8 años al que se le detectó una hepatitis severa "está estable" y que al ser una caso aislado, no se puede "contextualizar en lo que se denominaron brotes en Europa".Además, la ministra comentó que es un episodio de hepatitis severa "que es de causas aún no determinadas" y que, al ser detectado, se dio rápidamente el aviso a epidemiología de Nación por el alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Todavía estamos con este niño en estudio. Se descartó la hepatitis A, B y C, y se está trabajando en las causas tóxicas e inmunológicas, pero insisto es severa de causa aún no determinada", aseguró Martorano.La ministra que insistió en decir que es "un caso aislado", comentó que espera que entre esta tarde y mañana se obtengan los resultados para detectar si es hepatitis D o E, y recomendó que se insista en los cuidados del lavado de manos, de frutas y verduras que se consuman crudas, tomar agua potable o hervida y en realizar la vacunación pertinente.El niño, que permanece internado en una sala de alta complejidad del Hospital de Niños de Rosario Zona Norte "Roberto Carra", tenía puestas las vacunas de la hepatitis A y de la B.Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el caso del niño con hepatitis aguda grave.El 15 de abril, la OMS había lanzado una alerta sobre la aparición de un brote de hepatitis aguda grave, de causa desconocida, en niños y niñas del Reino Unido.Hasta el momento fueron reportados 228 casos inexplicables con esta enfermedad, distribuidos en 20 países.La principal hipótesis de los especialistas es que esta enfermedad podría ser causada por un patógeno común llamado adenovirus 41.Los adenovirus, normalmente asociados a dolencias respiratorias leves, pueden provocar también conjuntivitis o trastornos digestivos, son más frecuentes en invierno y se transmiten fácilmente en guarderías infantiles y escuelas.Por su parte, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado en el que advirtió a los médicos sobre una posible aparición de casos."Una hepatitis aguda grave con elevación marcada de las enzimas hepáticas e ictericia, acompañado en la mayoría de los casos por síntomas gastrointestinales previos que incluyen dolor abdominal, diarrea y vómitos", indicó el organismo.