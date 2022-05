El programa “Tierra Gaucha” festejará sus 14 años con un festival de jineteada

Sobre el festival

, el programa que se emite por, festejará sus 14 años de transmisiones con un festival de jineteada, destrezas criollas y gran bailanta chamamecera; será este sábado 7 y domingo 8 en el club “Cañadita Central” de la localidad de Seguí.“Comencé el programa un 1º de mayo haciendo la primera filmación de jineteada, en la semana lo estuve pasando y así surgió”, sintetizó a Elonce Gustavo "Colo" Kapp, el conductor del programa.Según Kapp, un programa televisivo de jineteada “fue una necesidad porque estábamos acéfalos de programas de esta índole”. “nació porque hace más de 30 años que soy camarógrafo en distintos eventos deportivos y culturales, siempre de la mano de. Y un día, un organizador de la escuela Nº70, Antonio Tomás, el que me convocó a una fiesta para la que necesitaba un filmador y le dije que sí, pero un día antes le pedí disculpas porque no me animaba y me dice: `Nosotros somos de palabra, Ud. dijo que venía´. Entonces fui, y desde ahí, no hubo domingo en el que no dejé de estar en algún festival de jineteada”, contó.“Quiero que sea la fiesta de”, remarcó el camarógrafo y conductor al reconocer que es la primera vez que organiza un festival. “Será muy lindo compartirlo con mi familia, mis hijos; y poder disfrutarlo con toda la gente, y que diga `qué linda estuvo la fiesta de Tierra Gaucha´”, auspició.El sábado, desde las 10, iniciarán las destrezas criollas. “De la prueba de riendas, los clasificados irán a representarnos en el festival de Jesús María”, anunció. La gran bailanta chamamecera comenzará desde las 18 con tres conjuntos. El costo de la entrada para ese día será de 500 pesos.Mientras que el domingo, desde las 10, será el festival de jineteada con broche de oro; y para el cierre, dos conjuntos entrerrianos y santafesinos. La entrada tendrá un costo de 1.000 pesos.En la oportunidad, Kapp agradeció el acompañamiento del intendente de Seguí, Gerardo Heberlein; del presidente del club “Cañadita Central”, César Todone; y el auspicio de Yerba Mate Aguantadora.