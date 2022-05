Vuelos de la muerte: hallan restos óseos en un sector del cementerio de Ibicuy

El antropólogo Juan Nóbile, del Equipo Argentino de Antropología Forense, encabezó los trabajos en el cementerio de Ibicuy en la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura, en la causa de “Vuelos de la muerte”.



La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, confirmó que en un sector del cementerio de Ibicuy que no integra el sector de tumbas, sino que está a un costado del camposanto, se encontraron los restos óseos de una persona NN.



El lugar había sido marcado luego de un estudio de geo radar realizado hace algunos meses. En uno de los puntos señalados donde había tierra removida, se encontraron numerosos restos óseos humanos de una persona, a unos 90 centímetros de profundidad.



Podría haber otros restos NN en el mismo sector del cementerio de Ibicuy, pero se pedirán algunos estudios para avanzar en la búsqueda, ya que en los últimos tiempos se ubicaron nuevas tumbas en la zona a explorar, y ahora habría que buscar por debajo de ellas.



“En Ibicuy rastreamos cuatro actas de inhumación de personas que habían sido encontradas muertas en el río y cuya identidad no se habían podido determinar”, explicó Minatta a Radio Máxima.



Los documentos fijan las inhumaciones entre 1974 y 1980. Sin embargo, a diferencia de Villa Paranacito, estos restos no fueron enterrados en tumbas. El equipo de investigación judicial determinó a través de testimonios que los enterramientos sucedieron contra un paredón del cementerio, pero no están identificados. “Quien realizó estas tareas fue un sepulturero que falleció, pero antes de morir traspasó esta historia a sus compañeros más jóvenes, con quienes pudimos hablar y localizar la zona”, apuntó la fiscal en diálogo con Página 12.



La justicia autorizó al periodista Fabián Magnotta a asistir a las tareas de los antropólogos porque él fue el denunciante para abrir la causa, tras la publicación del libro “El lugar perfecto” sobre vuelos de la muerte en el delta entrerriano.