Los gritos de una anciana llamaron la atención de propios y extraños en pleno centro de la ciudad de Salta. Con un palo en la mano, la mujer hacía ademanes al conductor de un utilitario para que no estacione en es su cuadra y no paraba de insultarlo.



El curioso hecho ocurrió este miércoles en calle España, entre 20 de Febrero y 25 de Mayo. Según se puede ver en imágenes que compartió un hombre, la mujer golpeó con el palo el costado del vehículo luego de discutir con el conductor, quién finalmente arrancó y se fue.



"Esta señora no deja que nadie se estacione y sale con un palo a golpear a los autos", manifestó un peatón.