Previaje 3: desde cuándo se podrá hacer uso del beneficio

Luego del éxito que significó la temporada de verano en todo el país, el Gobierno se prepara para lanzar la tercera edición del Previaje, el programa de promoción turística que incentiva la compra anticipada de servicios turísticos a través de una devolución en crédito del 50% de los gastado.



Según Infobae pudo saber, el Ministerio de Turismo, conducido por Matías Lammens, prepara la tercera edición del programa para que se empiece a usar a partir de agosto, ya que el Previaje 3 prevé impulsar al turismo nacional durante la temporada media, antes del verano 2022-2023.



El programa devuelve el 50% de lo gastado en compras anticipadas en turismo en forma de crédito (se extiende al 70 por ciento para los jubilados de PAMI), que servirá para volver a ser gastado en más servicios de la cadena turística. En líneas generales, el Previaje 3 funcionará igual que en sus dos ediciones anteriores, confirmaron fuentes oficiales.



Si bien por ahora sólo se sabe que se podrá utilizar para viajar a partir de agosto, hay varios puntos claves que los viajeros que quieran aprovechar el beneficio deben saber para cuando se lance el programa.



1 - Cuándo viajar: Lo primero que el viajero debe definir es cuándo realizará su viaje.



El primer paso que deberá hacer todo quien quiera utilizar el Previaje será definir las fechas. Si bien por el momento no se sabe cuándo estará vigente con exactitud, con lo recabado por este medio y la información oficial de que servirá hasta antes del verano, se puede suponer que irá desde agosto hasta fines de noviembre.



Al inscribirse en el sitio web del Previaje, habrá que definir las fechas del viaje y el sistema le dirá hasta cuándo puede cargar los comprobantes de compra y reserva, a la vez, la fecha de inicio del viaje que se está comprando de forma anticipada marcará el día en que se le reintegrará el 50% de lo gastado.



2 - Servicios.



Cuando haya definido la fecha de su viaje, deberá decidir qué servicios contratará y de qué manera. Alojamiento, transporte aéreo de cabotaje, servicios de agencias de viajes y transporte terrestre son los rubros que generan un crédito por hasta 100.000 pesos. Mientras que los rubros de alquiler de automóviles, museos, balnearios y espectáculos artísticos y/o cinematográficos generan un crédito por hasta 5.000 pesos.



Pero hay una excepción, porque si el turista contrata los servicios del segundo grupo a través de una agencia de viajes, el crédito tendrá un tope de reintegro de $100.000, al igual que los servicios del primer grupo.



3 - Beneficiarios.



El turista que viaje en grupo, ya sea con su familia, amigos o su pareja, deberá definir quiénes serán los beneficiarios de los créditos. Los beneficios que otorgue el programa se darán por un mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por persona mayor de 18 años. Cada integrante del grupo mayor de edad podrá generar créditos siempre y cuando las facturas estén emitidas a su nombre.



4 - Gastos por compras.



Cuando se decida quiénes serán los titulares del beneficio, tendrá que ver cuánto dinero gastará por cada compra o contratación. El PreViaje especifica que para obtener el crédito del 50%, el gasto mínimo acumulado por persona es de $10.000 y el gasto mínimo por comprobante es de 1.000 pesos. Aclara que para llegar al gasto mínimo acumulado por persona se pueden presentar varios comprobantes.



5 - Cuándo usar el crédito.



Cuando el viajero ya haya comprado los servicios para su viaje y haya cargado todos los comprobantes, podrá decidir cuándo utilizar el crédito. El mismo será depositado en la tarjeta precargada o en la billetera virtual del Banco Nación (BNA+) a partir del día de inicio del viaje. Por lo que podrá hacer uso del dinero obtenido en el mismo viaje si así lo desea o podrá guardarlo para futuros viajes, e incluso podrá guardarlo para usarlo en establecimientos turísticos de su ciudad de origen. Por ejemplo, una persona que vive en Capital Federal y viaja a la provincia de Misiones, podrá reservar el crédito obtenido por su viaje y utilizarlo en restaurantes, cines u otras actividades una vez haya vuelto a su ciudad.



6 - Crédito antiguo.



Otra clave para los turistas que ya hayan hecho uso del Previaje , es que verifiquen que no les haya quedado crédito sin utilizar. El mismo tiene validez hasta el 31 de diciembre de este año.



7 - Tarjetas.



Por último, es importante que los viajeros cuenten con alguno de los medios para utilizar el crédito. Podrán hacerlo a través de la tarjeta precargada que funciona del mismo modo que cualquier otra tarjeta de crédito MasterCard, a través del código QR de billeteras virtuales como Mercado Pago u otras (para ello deberá haber adherido previamente la tarjeta precargada Previaje como medio de pago en la app o usando el código QR de la app BNA+). Además, quienes ya tengan la tarjeta del Previaje de alguna edición pasada, podrán volver a utilizarla sin problemas.



Es importante remarcar que, una vez obtenido el crédito, sólo podrá ser empleado en más servicios de todo lo que se considera la cadena turística. Pese a que aún no fue definido por la cartera de Lammens, es esperable que pueda ser empleado durante todo el 2023, si se toma en cuenta las ediciones previas.



¿Qué es la cadena turística? En este punto los usuarios deben saber que hay muchos servicios considerados turísticos, no sólo vuelos, excursiones y alojamientos. La gastronomía, así como los espectáculos teatrales y cinematográficos, entre otros, son parte de la cadena y los beneficiarios podrán emplear su crédito en dichos servicios.



Un ejemplo hipotético: una pareja de Venado Tuerto decide vacacionar durante octubre en Puerto Madryn, obtienen cerca de $50.000 en crédito y lo guardan en la tarjeta sin tocarlo durante el viaje. Una vez de vuelta en “Venado”, podrán emplearlo para restaurantes locales, teatros, cines y más rubros que estén comprendidos dentro de la cadena.



Y aquí aparece otro aspecto clave, como lo confirmaron fuentes del Ministerio de Turismo y Deportes tiempo atrás, los prestadores turísticos no deben estar inscriptos en el Previaje para poder hacer uso del crédito en sus comercios, es decir que basta con que tengan un lector POS para recibir los pagos que se hagan con la tarjeta física del banco Nación, o cuenten con un lector QR en caso de que se usen billeteras virtuales.