UTA advirtió que podría haber paro de 72 horas si no hay acuerdo salarial

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado alertando por un posible paro de transporte por 72 horas si no prosperan las conversaciones con empresarios en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por el ministerio de Trabajo.



El paro comenzaría el próximo martes 10 de mayo y se podría extender por hasta 72 horas en caso de no destrabarse el conflicto en torno a los haberes de los choferes.



¡Hemos pedido tanto al Estado Nacional, como las Provincias y al sector empresario en su conjunto, que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial, pactado con los empresarios, con el fin de no vernos involucrados en disputas políticas, ajenas al interés de los trabajadores. Pese a ello, no han dimensionado la magnitud del problema planteado, dilatando la firma del acuerdo del aumento salarial", afirma el comunicado de UTA.



"Que se resuelva el pago del aumento para los trabajadores, de no obtener respuesta para la próxima audiencia, se dispondrá como medida de acción gremial un Cese de actividades de 72 horas a partir de las 00 horas del martes 10 del corriente, afectándose a los servicios y los usuarios, responsabilizando de ello a los empresarios y al sector político de tal determinación", continuó.



"Nuevamente, esperamos que los responsables del sistema de Transporte de Pasajeros del Interior del país, se comprometan a resolver el conflicto y se involucren en la búsqueda de soluciones. Con los sueldos no se juega, son el sostén de nuestras familias, queremos nuestro aumento debidamente ganado", concluyen desde UTA.